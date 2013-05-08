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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 12:16 BJT

东京汇市：澳元在良好中国数据推动下脱离低位，新西兰元下滑

纽约     当日    今年来   2012年
                            最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
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 欧元/美元                   1.3090   1.3077    +0.10    -0.79   1.3194
 美元/日圆                    98.99    99.00    -0.01   +14.12    86.74
 欧元/日圆                   129.60   129.46    +0.11   +13.23   114.46
 美元/瑞郎                   0.9397   0.9403    -0.06    +2.64   0.9155
 英镑/美元                   1.5480   1.5484    -0.03    -4.74   1.6251
 美元/加元                   1.0049   1.0042    +0.07    +1.29   0.9921
 澳元/美元                   1.0181   1.0181    +0.00    -2.04   1.0393
 新西兰元/美                 0.8392   0.8456    -0.76    +1.32   0.8283
 元                                                             
 澳元/日圆                  100.800  100.790    +0.01   +11.84   90.130
 新西兰元/日                 83.090   83.710    -0.74   -41.00  140.820
 圆                                                             
 英镑/日圆                   153.28   153.29    -0.01    +8.85   140.82
 澳元/新西兰                 1.2129   1.2031    +0.81    -3.28   1.2540
 元                                                             
                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日
 涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
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