路透基点：台湾宽频通讯270亿台币再融资案启动--RLPC

路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士说法指出，有线电视业者台湾宽频通讯的270亿台币(9.14亿美元)七年期再融资案已经以有限数量的银团贷款启动。

六家牵头行(MLA)为国泰世华银行、中国信托商业银行、星展银行、安泰商业银行、台北富邦银行和台新银行与借款人已经在4月底签署协议。

这笔贷款拆分为222.5亿台币供再融资用的分期偿还贷款A部分，以及供资本支出用的47.5亿台币循环信贷B部分。

利率为二级市场商票利率加码280个基点，视借款方当前净高级债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比而定，详列如下：

如果借款方杠杆率超过5.5倍，加码幅度为300个基点；

杠杆率介于5.1-5.5倍，加码幅度为290个基点；

杠杆率介于4.51-5倍，加码幅度为280个基点；

杠杆率介于3.51-4.5倍，加码幅度为260个基点；

杠杆率介于3.1-3.5倍，加码幅度为240个基点；

杠杆率低于3倍，加码幅度为个220基点。

为数有限的银行受邀以两个档次参与，承贷15亿台币以上者获得100个基点的先付费用，承贷10-14.9亿台币者先付费用为80个基点。

这笔贷款将用于2010年6月签署的287亿台币贷款的再融资。

贷款料将藉由台湾宽频通讯旗下11家子公司进行筹措，当中有九家子公司曾参与2010年287亿台币等值贷款案。那笔贷款包括两部分，245.12亿台币七年期优先顺位贷款，以及1.35亿美元7.5年期次顺位贷款。优先顺位贷款部分利率为二级市场商票利率加码225-290个基点，具体视借款方净高级债务与EBITDA之比而定。次顺位贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码825个基点。

台湾宽频于1999年被凯雷投资集团(Carlyle Group)收购，并在2005年末被卖给澳洲麦格理集团。韩国私募股权基金安博凯在2006年成为中嘉网路最大股东。(完)