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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 12:07 BJT

表格: 中国4月进出口重点商品量值表

路透北京5月8日 - 以下是中国海关周三公布的2013年4月全国进出口重点商品量值,以及环比与同比数据:

 **原油及成品油**
                               4月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-4月     同比%
===进口===              （百万吨）  （百万吨）            （百万吨）            （百万吨）          
  原油                       23.08       23.05       0.1       22.26       3.7       92.05      -0.9
  成品油                      3.89        3.13      24.3        3.02      28.8       14.32       3.6
===出口===                                                                                          
  原油                        0.08        0.27     -70.4        0.05      60.0        0.73     -26.9
  成品油                      2.67        2.65       0.8        1.66      60.8        9.96      29.1
===净进口===                                                                                        
  原油                       23.00       22.78       1.0       22.21       3.6       91.32      -0.6
  成品油                      1.22        0.48     154.2        1.36     -10.3        4.36     -28.6

 **基本金属**
                               4月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-4月     同比%
===进口===                  （吨）      （吨）                （吨）                （吨）          
  未锻造的铜及铜材         295,799     319,603      -7.4     375,258     -21.2   1,263,525     -27.2
  废铜                     340,000     350,000      -2.9     370,000      -8.1   1,370,000      -4.6
  未锻造的铝及铝材          64,134      69,845      -8.2      94,352     -32.0     248,531     -42.6
  废铝                     180,000     200,000     -10.0     210,000     -14.3     750,000      -4.3
  氧化铝                   320,000     200,000      60.0     280,000      14.3   1,360,000      -6.0
===出口===                                                                                          
  未锻轧铝                  53,966      50,671       6.5      54,105      -0.3     174,370     -23.9

 **煤炭和钢铁**
                               4月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-4月     同比%
===进口===              （百万吨）  （百万吨）            （百万吨）            （百万吨）          
  铁矿石及其精矿             67.15       64.55       4.0       57.69      16.4      253.60       3.9
  钢材                        1.26        1.23       2.4        1.13      11.5        4.49      -0.9
  钢坯及粗锻件                0.04        0.05     -20.0        0.02     100.0        0.19      47.0
===出口===                                                                                          
  煤                          0.81        0.78       3.8        0.83      -2.4        2.85     -29.1
  焦炭及半焦炭                0.28        0.10     180.0        0.04     600.0        0.56      92.6
  钢材                        5.55        5.28       5.1        4.67      18.8       19.98      19.0
  钢坯及粗锻件                0.00        0.00       N/A        0.00       N/A        0.00     268.4
===净出口===                                                                                        
  钢材                        4.29        4.05       5.9        3.54      21.2       15.49      26.4

 **橡胶和谷物**
                               4月        上月     环比%    去年同期     同比%       1-4月     同比%
===进口===                  （吨）      （吨）                （吨）                （吨）          
  大豆（百万吨）              3.98        3.84       3.6        4.88     -18.4       15.47     -14.8
  食用植物油               770,000     700,000      10.0     510,000      51.0   2,640,000      16.4
  天然橡胶（包括胶乳）     230,000     230,000       0.0     170,000      35.3     860,000      32.7
  合成橡胶（包括胶乳）     130,215     147,733     -11.9     118,186      10.2     523,689       9.6
===出口===                                                                                          
  玉米                       2,591       5,624     -53.9      18,459     -86.0      14,031     -93.8
  食糖                       4,024       5,364     -25.0       4,489     -10.4      16,485       1.8
  大米                      54,014      65,726     -17.8      32,268      67.4     221,064      58.0
 
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