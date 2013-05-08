投行观点：中国改革未明确细节，顶层设计和“摸着石头过河”同样重要--巴克莱

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透北京5月8日 - 本周一的中国国务院常务工作会议列出2013年改革重点领域，对此投资银行巴克莱认为，很多地方并未明确操作细节，当前阶段顶层设计和“摸着石头过河”的方法同样重要。
该投行认为，金融领域的自由化仍然是今年有待观察的对象，财政改革应该会加快，至于户籍制度改革仍将是渐进的过程。
“精心选择的改革内容、措辞和次序表明新一届政府充分认识到了公众的不满情绪以及改革的迫切性和重点，开始着手务实推进改革。”巴克莱在最新研究报告中称，“在当前阶段，顶层设计和‘摸着石头过河’的方法同样重要。”
国务院是次会议确定了行政体制、财税、金融、投融资、价格、民生、统筹城乡、农业农村、科技等九大重点领域。巴克莱认为，金融领域的自由化仍然是今年有待观察的对象，而随着新财政部长楼继伟的上任，财政改革--在此关头可能更为重要--也应该会加快。
该投行预计，未来将提出的人民币资本项目可兑换操作方案中，预计会建议在2015年实现基本可兑换，2020年实现完全可兑换。
而鉴于人民币汇率中间价将继续由央行管制，因此提高利率和汇率灵活性未必意味着人民币将快速升值。“考虑到中国经济温和的增长前景、美元的走强和日元的走弱，我们维持2013年人民币将对美元升值2%的预测。”报告称。
至于城镇化问题，巴克莱认为，3月“两会”结束后，国务院总理李克强在论及城镇化进程时似乎更加保守。“随着中央与地方关系的进一步厘清以及养老金改革和土地改革期的继续，户籍制度改革仍将是渐进的过程。”报告称。
中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r