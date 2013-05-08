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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 12:24 BJT

中国债市动态：现券收益率小幅走升，因央票重启需求申报及贸易数据超预期

路透上海5月8日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅走升，因央行公开市场时隔近一年半后重启央票需求申报，以及4月贸易数据超预期，均令卖盘有所浮现。

不过市场人士指出，进出口数据虽比较亮丽，但仍难消市场对经济基本面的谨慎预期，在现券走弱之时，依旧可见逢低买盘，令现券收益率盘中缩减升幅。

上海一银行交易员称，“早上有点抛盘，因为央票重启(需求申报)，短端上的多一些，但后来收益率又回来一点。”

进入5月短短数日，欧洲、澳洲央行先后降息，在中国经济复苏缓慢背景下，市场多揣测中国货币政策是否也会步其后尘。不过从今日中国央行公开市场时隔近一年半后重启央票申报需求来看，包括降息在内的政策放松可能，或仅是镜花水月难成真。

上述交易员并谈到，尽管贸易数据不错，但在转口贸易增加以及人民币升值导致热钱流入的背景下，市场对其是否反映了真实的经济状况依旧心存疑虑，“稍后公布的细项数据，像金属进口，也说明了这点，(国内)需求没那么强。”

中国4月出口超预期或许有助于减轻市场对经济放缓的担忧，但仍无法打消对数据虚高的质疑。不过多数分析人士认为，热钱流入因素会一直存在，支撑出口持续改善的关键还是以美国和新兴经济体为首的海外经济弱复苏，带动需求进一步改善。

中国财政部周三续发行的三年国债中标收益率符合预期。市场人士称，投资者不太认可该品种之前的收益水平，需求偏弱，而央行公开市场近一年半后重启央票申报需求也有所冲击。

剩余期限约6.72年的固息国债130003券最新成交 在3.34%，上日尾盘为3.32%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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