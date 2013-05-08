中国债市动态：现券收益率小幅走升，因央票重启需求申报及贸易数据超预期

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅走升，因央行公开市场时隔近一年半后重启央票需求申报，以及4月贸易数据超预期，均令卖盘有所浮现。
不过市场人士指出，进出口数据虽比较亮丽，但仍难消市场对经济基本面的谨慎预期，在现券走弱之时，依旧可见逢低买盘，令现券收益率盘中缩减升幅。
上海一银行交易员称，“早上有点抛盘，因为央票重启(需求申报)，短端上的多一些，但后来收益率又回来一点。”
进入5月短短数日，欧洲、澳洲央行先后降息，在中国经济复苏缓慢背景下，市场多揣测中国货币政策是否也会步其后尘。不过从今日中国央行公开市场时隔近一年半后重启央票申报需求来看，包括降息在内的政策放松可能，或仅是镜花水月难成真。
上述交易员并谈到，尽管贸易数据不错，但在转口贸易增加以及人民币升值导致热钱流入的背景下，市场对其是否反映了真实的经济状况依旧心存疑虑，“稍后公布的细项数据，像金属进口，也说明了这点，(国内)需求没那么强。”
中国4月出口超预期或许有助于减轻市场对经济放缓的担忧，但仍无法打消对数据虚高的质疑。不过多数分析人士认为，热钱流入因素会一直存在，支撑出口持续改善的关键还是以美国和新兴经济体为首的海外经济弱复苏，带动需求进一步改善。
中国财政部周三续发行的三年国债中标收益率符合预期。市场人士称，投资者不太认可该品种之前的收益水平，需求偏弱，而央行公开市场近一年半后重启央票申报需求也有所冲击。
剩余期限约6.72年的固息国债130003券最新成交 在3.34%，上日尾盘为3.32%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r