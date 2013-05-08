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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 12:14 BJT

中国大豆: 4月进口大豆398万吨,高于上月--海关

路透北京5月8日电 - 中国海关周三公布,中国4月进口大豆398万吨,较上月的384万吨上升3.6%.

4月中国进口食用植物油77万吨,较上月上升10.0%.(完)
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