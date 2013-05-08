中国汇市：人民币早盘随中间价双双创下历史新高，贸易数据提振结汇热情

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
* 人民币早盘即期、中间价均创历史新高
* 4月外贸数据支撑人民币走高
* 结汇占据主力，市场交投活络
路透北京5月8日 - 人民币兑美元即期 周三早盘跟随中间价跳空高开。中间价较上日大涨103个点子，刺穿6.20整数关口创下历史新高，激励盘中即期亦首次升破6.15。结汇占据客盘主力，市场交投活络。
交易员认为，中间价大幅高开以及高于预期的4月贸易数据，极大提振市场对人民币继续走强的信心。受中国经济基本面，以及中国政府推进利率、汇率市场化等一系列改革政策支撑，人民币后市料延续升值走势。
“刚开盘时，市场浮现零星的美元买盘；待4月中国贸易数据公布以后，美元买盘迅速消失。结汇仍然占据市场绝对主力。”北京一股份银行交易员说。
他并称，4月中国贸易数据不仅由逆差转为顺差，且贸易顺差高达181.6亿美元，极大提振了市场对人民币结汇的热情。
中国海关周三公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%，路透调查预估分别为增长10.3%和13.9%；当月贸易顺差181.6亿美元，路透调查预估中值为顺差151亿美元。
北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.1430元，上日收报6.1541元。今日人民币兑美元中间价 为6.1980元，上日中间价为6.2083元。
汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌对路透表示，短期内推动汇率市场化改革的可能方式是增加汇率双向波动幅度。现在时机已经成熟，央行随时会扩大人民币波幅。
他并称，现在利率汇率市场化改革，已经成为政府改革重要议题，有利于促进人民币国际化进程，提振市场对人民币的信心。
中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。
东京汇市方面，澳元周三自两个月低位走升，同时日圆下挫，因好于预期的中国贸易数据缓解市场对该国经济成长放缓的一些担忧。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2120/50，上日尾盘为6.2250。
北京时间12:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1423/52元，上一交易日尾盘报6.1553元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李航; 审校 张喜良)
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路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r