中国房地产：穆迪料房地产销售增长放缓，大众市场开发商表现相对突出

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透香港5月8日 - 穆迪投资者服务公司周三发表报告称，中国房地产市场展望依然稳定，但销售增长将会放缓；但预期专注于大众市场产品的开发商将能实现最高的销售水平，包括中国海外 、万科 、龙湖地产 、碧桂园 和世茂房地产 等。
“穆迪的稳定展望反映了我们预计未来12个月住房房地产销售值同比增长约10%，与2012年的平均增长率一致，但低于2013年1月到3月的高水准。”穆迪副总裁曾启贤称。
该行认为，城镇化和首次购房按揭贷款政策趋向宽松等因素会继续支持房地产需求和销售量，而2月份中央政府为进一步抑制投资、投机性住房需求而出台的更严厉调控措施将减缓房价上涨。
穆迪的报告称，豪宅库存量较大的开发商的销售增长会较弱，因为他们是这次调控政策的主要对象。这些开发商包括仁恒置地 、众安房产 和盛高置地 ，穆迪指他们需要时间和新资金为产品战略重新定位。
在开发商的库存方面，穆迪助理副总裁梁镇邦表示，由于受评开发商继续审慎扩张，预计他们会将其在建库存保持在合理水准，占收入的2-2.5倍左右。多数受评开发商的流动性依然充足，因库存管理改善、持续获得境外债券市场融资管道和销售增长稳定等因素，均有助于他们在展望期维持充足的流动性。
穆迪预期，未来12个月将房地产行业展望转为正面的可能性不大，因为房价存在上涨风险，中央政府不会放松限购。假如政府实施进一步限购措施，穆迪可能会考虑将展望转回负面，并认为进一步限购措施会导致未来六个月房地产销售量同比下跌10%-15%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r