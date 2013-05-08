更新版 1-港股业绩：港交所首季净利微增，得益于LME溢利贡献

* 港交所首个全面合并LME季度净利同比升1%

* 投资收益净额仅跌5%，受LME投资收益造好带动

* 分析师指港股成交收缩，对来季业绩构成压力

* 业绩公布后股价跌幅一度扩大至逾1% (新增细节及分析师评论)

路透香港5月8日 - 以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所 ，周三发布首个全面合并伦敦金属交易所(LME)的业绩显示，第一季度净利同比上升1%，主要得益于LME的溢利贡献抵销融资成本等支出增加的影响。

市场原本预期港交所首季盈利受压，因合并LME后的支出明显增加。但据港交所的季报显示，该公司今年首季净利为11.58亿港元，高于去年同期的11.48亿港元；第一季每股盈利为1.01港元。

分析师称，港交所首季的投资收益比预期多，主要由于LME持有的LCH.Clearnet Group Limited的投资公平值收益增加1.07亿港元，并抵销了港交所本身投资收益减少的影响。

若不计此项非经常性收益，港交所整体投资收益则为1.09亿港元，比去年同期的2.27亿港元大跌52%。计入此项非经常性收益的整体投资收益则按年跌5%。

港交所表示，“投资市场过去12个月持续不景气，令投资组合的公平值收益下跌、银行存款利率亦下降。”

建银国际分析师余君峻称，港交所来季仍然受现货市场业务主导，今年以来港股平均每日成交金额持续下滑，与此同时营运支出上升，对公司盈利构成压力。

港交所首季总收入为22.22亿港元，按年上升19%；期内联交所的平均每日成交金额为744亿港元，按年上升18%。

营运支出按年增加1.85亿港元，抵销了收入及其他收益，以及营运溢利及净利增长所带来的正面作用。

而LME首季金属合约平均每日成交量按年上升5%，收入4.2亿港元，EBITDA（除利息、税、折旧及摊销）利润率为62%，净溢利1.85亿港元。

港交所表示，香港业务的资本开支高峰期已经过去，但LME尚有多项战略资本开支项目，令集团的承担增加。

业绩公布后，港交所午盘初段跌幅一度扩大至1.8%。香港时间13:32，该股跌1.1%，报134.3港元。（完）

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