更新版 1-港股业绩：港交所首季净利微增，得益于LME溢利贡献

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
* 港交所首个全面合并LME季度净利同比升1%
* 投资收益净额仅跌5%，受LME投资收益造好带动
* 分析师指港股成交收缩，对来季业绩构成压力
* 业绩公布后股价跌幅一度扩大至逾1% (新增细节及分析师评论)
路透香港5月8日 - 以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所 ，周三发布首个全面合并伦敦金属交易所(LME)的业绩显示，第一季度净利同比上升1%，主要得益于LME的溢利贡献抵销融资成本等支出增加的影响。
市场原本预期港交所首季盈利受压，因合并LME后的支出明显增加。但据港交所的季报显示，该公司今年首季净利为11.58亿港元，高于去年同期的11.48亿港元；第一季每股盈利为1.01港元。
分析师称，港交所首季的投资收益比预期多，主要由于LME持有的LCH.Clearnet Group Limited的投资公平值收益增加1.07亿港元，并抵销了港交所本身投资收益减少的影响。
若不计此项非经常性收益，港交所整体投资收益则为1.09亿港元，比去年同期的2.27亿港元大跌52%。计入此项非经常性收益的整体投资收益则按年跌5%。
港交所表示，“投资市场过去12个月持续不景气，令投资组合的公平值收益下跌、银行存款利率亦下降。”
建银国际分析师余君峻称，港交所来季仍然受现货市场业务主导，今年以来港股平均每日成交金额持续下滑，与此同时营运支出上升，对公司盈利构成压力。
港交所首季总收入为22.22亿港元，按年上升19%；期内联交所的平均每日成交金额为744亿港元，按年上升18%。
营运支出按年增加1.85亿港元，抵销了收入及其他收益，以及营运溢利及净利增长所带来的正面作用。
而LME首季金属合约平均每日成交量按年上升5%，收入4.2亿港元，EBITDA（除利息、税、折旧及摊销）利润率为62%，净溢利1.85亿港元。
港交所表示，香港业务的资本开支高峰期已经过去，但LME尚有多项战略资本开支项目，令集团的承担增加。
业绩公布后，港交所午盘初段跌幅一度扩大至1.8%。香港时间13:32，该股跌1.1%，报134.3港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r