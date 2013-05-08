《热点透视》欧洲应为中国低价光伏产品喝采，而非报以嘘声

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison/编译 蔡美珍

路透伦敦5月7日 - 对中国太阳能电池板课征惩罚性关税一事，欧盟的贸易官员应该三思。消息人士向路透表示，欧盟目前正在讨论惩罚措施。这些惩罚措施对欧盟取得全球太阳能电池板生产领导地位帮不了大忙，却会拖慢有助环保及经济的光伏产业发展。

欧盟持续调查中国光伏产品业者是否在欧洲市场“倾销”。几年前，中国光伏企业在欧洲还只是小角色，但是到2011年时，根据欧洲竞争对手指称，中国业者已在欧盟市场取得80%占有率。根据Bloomberg New Energy Finance资料，自2008年以来，中国业者已经将光伏太阳能模组成本压低80%。

在中国业者大卖产品之际，欧洲对手则是陷入困境。多家欧洲业者已经声请破产。中国业者说他们是因为拥有更好的规模经济效益，但欧盟业者指控中国政府提供低息信贷，形成不公平的竞争优势。

不论谁是谁非，结果是促成了光伏需求大增。国际能源署(IEA)估计，全球太阳能已安装容量约100GW，其中将近60%是在过去两年安装，而欧洲是遥遥领先的最大市场。

光伏需求有机会可以成长更多。在典型的良性循环情况下，更多已成气候的厂商、系统设计商及安装厂商，正促使供应链成本全面下降。而结果就是，在阳光较充裕的欧洲地区，单一标准规格的大规模光伏项目现在能够与石油发电竞争，而且逐渐赶上成本更低廉的天然气发电。

欧洲光伏业者的损失，低于欧洲在其他方面所获得的好处。太阳能的崛起，协助排碳量降低，这是在国内生产总值(GDP)统计上不会显示的共同利益收获。根据IEA资料，利润较高的服务产品，例如太阳能系统设计及安装，占了太阳能价值链的三分之二。这些也对经济成长有所贡献。

太阳能电池板是光伏供应链之中标准化程度最高的部份，对太阳能电池板课征关税以抑制进口，可能会打击环保相关就业岗位的成长来源。这将成为短视近利的代表性案例。(完)