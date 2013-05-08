专栏节选 :家族企业与专业经理人--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月9日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 日前，台湾董事学会举办第二次家族企业董事会治理研讨会。家族企业治理议题相当重要，但在东方却被长期忽略。根据最近一份针对各国企业管理的利益相关人（stakeholder）优先顺序调查报告显示，就企业经理人对股东的重视方面，台湾企业名列前茅。

还记得我在念研究所期间，曾到日本进修，第一次听到除了公司股东之外，还有「利益相关人」这个观念。我的日本教授说，一家公司要服务员工、客户、债券持有人、银行、供应商，甚至在地社区等，这让我视野大开。

我确实听说不少公司的财务长还必须回答来自个别股东的问题，而这些股东可能只有一张、两张公司股票。通常这类问题都和股价有关，例如股价为何跌这么深？会涨到哪里？甚至还有「下周公司股价走势如何」。

这个现象凸显一个严重的问题：尽管台湾法令重视个别投资人的权益是个崇高的目标，但是让财务长的时间消耗在这些琐碎的问题上，对公司的股东没有什么益处，反而只会减损公司的价值。

照顾股东的利益是公司董事会的工作，就好像照顾员工的利益是工会的工作，照顾债券持有人和银行权益是债权人委员会的工作一样；这些单位都应该有效率地发挥功能，这么一来，政府或企业高阶经理人便不需要就各个细项业务事必躬亲，而搞得精疲力尽了。

因此，董事会要适当发挥功能，让公司在保护股东利益的同时，也要让管理阶层将焦点放在管理公司上，好让全体股东受益才对。

台湾正由合约制造、出口导向的经济体，转型成更具价值的产业，如零售和制药。我在过去的专栏也曾提及这两大产业。我认为，在台湾、亚洲，甚至全球，台湾这两大产业已证明其具有高度竞争力。此外，食品和餐饮业也颇具迈向国际的实力。

此外，如董事学会最近这场研讨会的标题一样：「家族成员与经营团队的和谐共舞」，如果台湾要与亚洲区国家的公司齐头并进，台湾企业应由家族掌控模式改变成由专业经理人管理模式。不过台湾证交所董事长李述德在研讨会中演讲指出，截至目前为止，家族经营的企业比纯由专业经理人管理的企业更具有优势，因为家族更重视公司价值与创造力的维持，而受薪的专业经理人则否。

然而，一旦企业扩张需要新的资金来源，而家族无法提供，或当企业规模扩大到家族难以管理的程度，家族无可避免地必须交出经营权时，董事会功能若能适当发挥，还可持续家族所重视的企业传统。

台湾能由私人企业本身来回应这样的挑战，我乐观其成。台湾企业逐渐在国际舞台崭露头角之际，可惜政府却无足够能力，向台湾企业灌输国际企业的治理观念。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.