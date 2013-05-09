《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月9日

*工商时报：

--“热钱＋废证所税”引发的股汇双飙行情一发不可收拾，不仅台币周三狂升至29.5元，创3个月来新高，外资单日大举买超158亿台币，带领台股大涨104点收8,267点，再创21个月来新高，台股涨幅1.27%也居亚股之冠。

--台湾4月出口意外衰退，使得国内景气更显沉闷。不过经建会主委管中闵周三强调，台湾经济并没有垮掉，只是成长不如预期，预估第2、3季会逐步复苏，下半年将可见景气亮出绿灯，“全年（经济成长）保三不会有问题”。

--人民币一路狂升，已影响银行产品布局。据了解，台湾银行原定周五推出首档人民币与美元连动的存款选择权商品，但观察最近人民币急升，因此该商品昨日决定喊停，将延到人民币汇率较稳定再推出，以避免客户权益受损。

--和硕 夺下苹果 平价iPhone订单，出货蓄势待发，为因应第三季产能需求强劲，和硕近期启动扩产，预计下半年大陆工厂将新招募3-4成人力。和硕执行长程建中表示，下半年成长动能会强很多，评估上下半年比重约4比6，全年营益率目标1%。

*经济日报：

--总统马英九松口将检讨证所税，行政部门加快调整证所税脚步，确立“只修不废”原则，初步倾向局部调整核实课税的范围，税率可以讨论，没有预设立场，并考虑取消8,500点的“课税天险”。

--大陆前海、昆山金融特区加速成形，经建会主委管中闵周三表示“完全注意到了”，他透露目前自由经济示范区正检讨是否纳入金融产业，预估两个月内定案。

--为提振股市，行政院长江宜桦周三拍板提高大陆QDII（大陆合格境内投资机构）来台投资10亿美元上限，并指示薛琦协调金管会、央行研拟放宽，让QDII来台投资加码。若以两边市值的比例来看，且采逐步开放原则下，未来有可能再提高到20亿美元以上。

--金控前4月获利陆续出笼，尽管部分金控4月获利较上月略减，但不影响排名，富邦金 仍包办税后纯益及每股获利的双料冠军，台新金 则因为4月单月有出售国际卡组织持股获利挹注，单月获利年增率逾倍。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。