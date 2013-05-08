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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 16:51 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超15.5亿台币

路透台北5月8日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       32.00       20.50      +11.50
     票券业        4.00        0.00       +4.00
     证券业       14.00       29.50      -15.50
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