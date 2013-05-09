《台湾重要政经日程》--5月9日

===================今日重要政经消息=====================
5/9(四)
--10:00 2013年亚洲经济高峰会。
--10:45 行政院会后记者会。
--15:30 行政院长江宜桦出席自由经济示范区发展座谈会及会后记者会。
--16:30 金管会例行记者会。
==================近期重要政经消息======================
5/10(五)
--13:30 台积电 公布4月营收。
--14:00 联电 公布4月营收。
5/13(一)
--14:00 中信金控 投资人说明会。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
5/22(三)
--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。
5/23(四)
--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。
5/24(五)
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率(统计值)，先前概估值为成长1.54%。
--16:10 央行公布4月M2年增率，3月为年增3.78%。
6/5(三)
-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。
--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。
6/7(五)
--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完)
(记者 詹静宜; 审校 黄凯)