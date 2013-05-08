《中国公开市场预测》三个月央票重启首发100亿，收益率或略高于二级

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
* 明日将发行100亿元三个月期央票，为近一年半来首发
* 时隔过久，同期限央票最后发行情况参考意义不强
* 参照二级水平，发行收益率预期在2.8%-2.9%居多
路透上海5月8日 - 在时隔近一年半后，中国央行周四将重启央票发行。对于明日将招标的100亿元人民币三个月期央票，交易员称，因空窗期太久，最近一次发行情况参考意义甚小，而应结合二级市场类似券种收益率水平，发行收益率预测区间落在2.8%-2.9%者居多。
不过也有交易员指出，从以往三个月央票发行收益率基本围绕在同期限正回购利率来看，明日央票收益率向今年唯一的一次91天正回购利率3.05%靠拢的可能性并不能排除。但该水平明显高于二级，可能引发一二级套利忧虑，或为央行所不乐见。
上海一银行交易员表示，单从投资和央行顺利发行角度，2.85%附近有望成为一个容易被认可的水平。但“其实都是央行(最终决)定的，不知道它怎么定。”
他并称，春节以后央行公开市场重启正回购操作，虽然91天期罕有现身，但唯一的一次3.05%的中标利率对同期限央票发行收益率指导作用，仍不可小视。
央行春节后重启正回购后，仅于2月21日进行了一次91天期正回购，规模100亿元，中标利率3.05%；而28天期品种同期启动后，中标利率至今一直保持在2.75%未变。
北京一银行交易员认为，如果完全参照中债到期收益率曲线以及现券成交，三个月央票发行收益率应该在2.75%附近。若一级发行收益率明显高于二级，则不利于稳定市场秩序。
“央行如果不想(央票收益率)一二级倒挂，推动一二级直接套利，就应该不发(那么高)。”该交易员指出。
中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.7583%；另据债券市场中介信息，二级市场上述期限央票成交水平在2.75%-2.76%附近。
央行公开市场周二进行了550亿元28天期正回购，中标利率持平于2.75%；上周因五一假期原因，央行仅进行了一次正回购操作，300亿元的操作规模则与当周到期量持平，即未净回笼也未净投放。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天，并基本以28天品种为主。
央行公开市场此前最后一次发行央票是在2011年12月27日，当日发行了40亿元的一年期央票，参考收益率3.4875%；最后一次三个月期央票发行日为2011年12月22日，发行量10亿元，参考收益率3.1618%。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 央票发行 (周四) 100 正回购 (周二) 550
(周四) 待定 逆回购 (周二) --
(周四) 待定 央票到期 1,100 正回购到期 760 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主