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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 17:30 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币再创收盘新高逼近6.14，受中间价及外贸顺差激励

* 人民币即期、中间价均创历史新高
    * 4月外贸数据增强人民币升值信心
    * 结汇占据主力，市场交投活络

    路透北京5月8日 - 继昨日收盘创下记录新高后，人民币兑美元即期 周三再
次创下收盘新高。中间价一击刺穿6.20整数关口，带动即期盘中首次升破6.14，市场成交活
跃。高于预期的4月贸易顺差数据公布后，进一步拉高结汇盘热度。    
    
    交易员们认为，受中国经济基本面和利率、汇率市场化等一系列改革政策的支撑，以及
诸多外围经济体量化宽松、境外资金持续继续流入中国的影响，料人民币短期升值压力仍难
以消退。
    
    “刚开盘时，市场浮现零星的美元买盘；待4月中国贸易数据公布以后，美元买盘迅速
消失。结汇仍然占据市场绝对主力，这种势头一直维持至收盘。”交易员说。
    
    北京一股份行交易员称，4月中国贸易数据不仅由逆差转为顺差，且贸易顺差高达181.6
亿美元，极大提振了市场对人民币结汇的热情。
    
    中国海关周三公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%，路透调查预估分别为增
长10.3%和13.9%；当月贸易顺差181.6亿美元，路透调查预估中值为顺差151亿美元。 
    
    上海一股份行交易员称，外围主要经济体都在推量化宽松货币政策，然而人民币还在不
断升值，将引发热钱进一步的流入，进而继续推高人民币价格。
    
    汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌也认为，近期资金流入大幅增加，是中间价大幅
走高的一个重要因素。但料人民币不会象过去那样单边升值，会随市场变化呈现双向波动。
    
    他还对路透表示，短期内推动汇率市场化改革的可能方式是增加汇率双向波动幅度。现
在时机已经成熟，央行随时会扩大人民币波幅。
    
    “现在利率汇率市场化改革，已经成为政府改革重要议题，有利于促进人民币国际化进
程，提振市场对人民币的信心。”屈宏斌认为。

    中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改
革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的
操作方案。 
    
    东京汇市方面，澳元周三自两个月低位走升，同时日圆下挫，因好于预期的中国贸易数
据缓解市场对该国经济成长放缓的一些担忧。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
     
 在岸市场人民币兑美元              今日             上日         升贬
   即期成交价格                  6.1410            6.1541        0.21%
         中间价                  6.1980            6.2083        0.17%
                                                                   
 日内相对于中间价最大波幅    0.94% (上限±1%)       日高         日低
       日内波动幅度(pips)           76             6.1396       6.1472
   2013年来即期升贬值幅度         1.45%                                  
 1年期美元/人民币掉期升水         1,020                            
                                                              
                                                                   
 离岸人民币市场,北京时间1          今日              上日          
 6:52                                                         
    1年期NDF                    6.2080/10          6.2250          
            CNH即期             6.1407/18          6.1553          
  中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将
人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。
(完)    

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 (发稿 李航; 审校 黄凯)
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