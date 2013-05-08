更新版 1-中国汇市：人民币再创收盘新高逼近6.14，受中间价及外贸顺差激励

* 人民币即期、中间价均创历史新高 * 4月外贸数据增强人民币升值信心 * 结汇占据主力，市场交投活络 路透北京5月8日 - 继昨日收盘创下记录新高后，人民币兑美元即期 周三再 次创下收盘新高。中间价一击刺穿6.20整数关口，带动即期盘中首次升破6.14，市场成交活 跃。高于预期的4月贸易顺差数据公布后，进一步拉高结汇盘热度。 交易员们认为，受中国经济基本面和利率、汇率市场化等一系列改革政策的支撑，以及 诸多外围经济体量化宽松、境外资金持续继续流入中国的影响，料人民币短期升值压力仍难 以消退。 “刚开盘时，市场浮现零星的美元买盘；待4月中国贸易数据公布以后，美元买盘迅速 消失。结汇仍然占据市场绝对主力，这种势头一直维持至收盘。”交易员说。 北京一股份行交易员称，4月中国贸易数据不仅由逆差转为顺差，且贸易顺差高达181.6 亿美元，极大提振了市场对人民币结汇的热情。 中国海关周三公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%，路透调查预估分别为增 长10.3%和13.9%；当月贸易顺差181.6亿美元，路透调查预估中值为顺差151亿美元。 上海一股份行交易员称，外围主要经济体都在推量化宽松货币政策，然而人民币还在不 断升值，将引发热钱进一步的流入，进而继续推高人民币价格。 汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌也认为，近期资金流入大幅增加，是中间价大幅 走高的一个重要因素。但料人民币不会象过去那样单边升值，会随市场变化呈现双向波动。 他还对路透表示，短期内推动汇率市场化改革的可能方式是增加汇率双向波动幅度。现 在时机已经成熟，央行随时会扩大人民币波幅。 “现在利率汇率市场化改革，已经成为政府改革重要议题，有利于促进人民币国际化进 程，提振市场对人民币的信心。”屈宏斌认为。 中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改 革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的 操作方案。 东京汇市方面，澳元周三自两个月低位走升，同时日圆下挫，因好于预期的中国贸易数 据缓解市场对该国经济成长放缓的一些担忧。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1410 6.1541 0.21% 中间价 6.1980 6.2083 0.17% 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 76 6.1396 6.1472 2013年来即期升贬值幅度 1.45% 1年期美元/人民币掉期升水 1,020 离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日 6:52 1年期NDF 6.2080/10 6.2250 CNH即期 6.1407/18 6.1553 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。 (完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航; 审校 黄凯)