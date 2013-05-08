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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 16:17 BJT

更新版-日本股市：收于近五年高点，美股涨势及中国数据提振人气

其他显着上涨的股票有夏普 ，该股收高6.3%。此前有报导称，夏普将在6月开始大规模为苹果的 iPhone 5生产液晶屏。

日本东证股价指数(TOPIX) 小涨0.5%，收报1,194.34点。39.2亿股易手，上个月日均成交为43.1亿股。

盘中该指数一度突破1,200点，为2008年9月以来首次。

日本企业财报以及对当前财年的财测也是今日关注点。

东芝 股价跌5%，此前日本经济新闻报导称，东芝3月结束的2012/13财年营业利润可能较自己的预估低23%。

收盘后东芝称，在2013年3月31日止的年度，东芝营业利润为1,943.2亿日圆，较之前的年度减少了4.1%，较公司先前预估的2,600亿日圆短少25%。

丰田汽车 上涨1.4%。

据汤森路透StarMine，日经指数成分股中已经公布季度业绩的有67家，55%超过或达到市场预期。上季度该比例为62%。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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