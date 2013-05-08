《中国新债预测》进出口行一年固息债利率预测均值3.25%，10年期4.07%

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
* 招标品种：进出口行一年和10年期固息债
* 招标时间：周四(9日)10:00-11:00
* 招标金额：一年期至多100亿元/10年期至多150亿元人民币
* 预测区间：3.13%-3.30%; 4.00%-4.12%
* 预测均值：3.25%; 4.07%
* 受访人数: 11位(银行、券商）
路透北京5月8日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期固息金融债，含一年和10年两个品种。路透调查显示，虽然近日债券走势偏弱，然大势未明，机构新债需求或尚可，两期债利率预测均值分别落于3.25%和4.07%。
市场人士亦表示，明日招标的两期新债，尤其是一年期品种，亦需视央票发行量价等情况而定。
“明天两期新债应该正常水平，最近的市场也不是很好，招标也都比较平稳，”北京一大型券商固定收益研究员称，“不过，也要先看看明天央票发成啥样。”
北京一大型银行交易员则表示，相对而言，10年进出口债更受欢迎，因其收益更好，而且供给也不多；至于一年期，近期其招标情况都比较弱，加之央票重启扰动市场情绪，结果走高可能性更大一些，预计中标利率在3.30%附近。
中国人民银行周三公告称，明日将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币三个月期央票。这是时隔近一年半以来，公开市场首次重启央票发行，或意味着近期对中国宽松货币政策预期落空。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和10年期品种最新收益率分别报在3.2676%和4.0982%。
该两期债为进出口行今年第八期和第九期金融债。具体条款如下：
第八期 第九期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多150亿元 期限/计息方式 一年固息 10年固息 招标时间 5月9日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 5月14日 5月16日 发行期 5月9日-5月14日 5月9日-5月16日 上市日 5月16日 5月22日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主