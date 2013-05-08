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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 18:09 BJT

《中国新债预测》进出口行一年固息债利率预测均值3.25%，10年期4.07%

* 招标品种：进出口行一年和10年期固息债

* 招标时间：周四(9日)10:00-11:00

* 招标金额：一年期至多100亿元/10年期至多150亿元人民币

* 预测区间：3.13%-3.30%; 4.00%-4.12%

* 预测均值：3.25%; 4.07%

* 受访人数: 11位(银行、券商）

路透北京5月8日 - 中国进出口银行周四将招标发行两期固息金融债，含一年和10年两个品种。路透调查显示，虽然近日债券走势偏弱，然大势未明，机构新债需求或尚可，两期债利率预测均值分别落于3.25%和4.07%。

市场人士亦表示，明日招标的两期新债，尤其是一年期品种，亦需视央票发行量价等情况而定。

“明天两期新债应该正常水平，最近的市场也不是很好，招标也都比较平稳，”北京一大型券商固定收益研究员称，“不过，也要先看看明天央票发成啥样。”

北京一大型银行交易员则表示，相对而言，10年进出口债更受欢迎，因其收益更好，而且供给也不多；至于一年期，近期其招标情况都比较弱，加之央票重启扰动市场情绪，结果走高可能性更大一些，预计中标利率在3.30%附近。

中国人民银行周三公告称，明日将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币三个月期央票。这是时隔近一年半以来，公开市场首次重启央票发行，或意味着近期对中国宽松货币政策预期落空。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和10年期品种最新收益率分别报在3.2676%和4.0982%。

该两期债为进出口行今年第八期和第九期金融债。具体条款如下：

第八期 第九期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多150亿元 期限/计息方式 一年固息 10年固息 招标时间 5月9日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 5月14日 5月16日 发行期 5月9日-5月14日 5月9日-5月16日 上市日 5月16日 5月22日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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