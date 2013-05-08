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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 19:37 BJT

香港新股：银河证券香港IPO获七名基石投资者认购，共计3.6亿美元

路透香港5月8日 - 中国大型券商银河证券周三称，其香港首次公开发售(IPO)获得七名基石投资者认购，金额共计3.6亿美元，占筹资总额大约三成。

银河证券此前已锁定六家基石投资者，分别是马来西亚国库控股、友邦保险 、生命人寿、中国人寿、通用技术及信达，认购金额共2.8亿美元。

银河证券股权融资业务总监汪六七在记者会上称，新增一家基石投资者中国石化盛骏国际，将认购8,000万美元的股份，使基石投资者的认购金额增至3.6亿美元。

银河证券公布，按每股4.99-6.77港元，初步计划发售约15.68亿股股份，筹资介乎78-106亿港元，主要用于发展融资融券业务。

以中间价计，基石投资者的认购金额相当于筹资规模约30%。

银河证券是继中信证券 、海通证券 之后，第三家内地券商在香港H股上市，其股份计划于5月22日在联交所正式挂牌。

与银河证券同期招股的IPO还有中国石化集团旗下炼油、石化及新型煤化工工程承包商--中石化炼化工程，两支新股合计募资额达35亿美元，这将给亚洲低迷的IPO市场注入活力。今年第一季亚洲IPO交易规模缩水逾五成。

此次银河证券IPO的承销团队阵容庞大，超越中国人保 H股IPO时的17家，创出21家的新纪录。中国银河国际、高盛 和摩根大通 任是次交易的联席保荐人。农银国际、交银国际、美银美林、瑞信 、建银国际、花旗 、德银 、海通国际、汇丰 、工银国际、野村、渣打 和瑞银 亦参与此项目。(完) (记者 赵红梅；撰写 雷美珍; 审校 张喜良)
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