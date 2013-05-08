中国信用债市场：震荡观望格局下三年久期高等级品种行情有望延续

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透北京5月8日 - 中国宏观数据于本周密集发布，另外今日央行宣布重启央票需求。市场分析人士称，虽然监管层收紧流动性对资金面预期构成负面影响，然而当前宏观面不温不火则依旧利好于高等级信用品种。
“央票对资金面预期会有负面影响，不过目前信用债供需两旺，主要需求来自银行理财资金，且这部分资金偏好高等级信用债，预计高等级信用债行情应该还会延续一段时间”，北京一家基金交易员称。
上海一家大型券商分析师亦指出，央行重启央票及外管局加强“热钱”流入管理对短期资金面造成一定影响，预计信用债市场将面临震荡格局，尤其是低评级品种。不过久期三年左右的高评级债券则仍具备投资机会。
虽然债市监管冲击最猛烈时候或已过去，然而今日消息人士称中债登已叫停一般企业法人的丙类户买入业务则预计监管再度升级。不过分析人士普遍认为，监管升级虽然导致市场预期不稳，但则不会影响信用债市场的中期走势。
北京一家大型券商分析师表示，“规范性行为不影响整个市场的基本面和运行逻辑，也符合监管趋势。主要还是看后续经济基本面及货币政策的变动情况。
中国央行公开市场今日时隔近一年半后重启央票申报需求，释放继续合理调控流动性的意图。同时，为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外管局周日亦通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。
中国银行间债市监管风暴继续升级。消息人士周三表示，中债登昨日下发通知暂停了非金融机构法人债券账户除卖出，未到期结算以及转托管之外的其他业务，这意味着一般企业法人的丙类户买入业务已被叫停。
中国今日公布4月进出口数据超预期增长，但则难逃虚高之嫌。明日将公布居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI)。之后下周一还将公布4月其他经济数据及一季度数据。(完) (发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主