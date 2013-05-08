中国信用债市场：震荡观望格局下三年久期高等级品种行情有望延续

路透北京5月8日 - 中国宏观数据于本周密集发布，另外今日央行宣布重启央票需求。市场分析人士称，虽然监管层收紧流动性对资金面预期构成负面影响，然而当前宏观面不温不火则依旧利好于高等级信用品种。

“央票对资金面预期会有负面影响，不过目前信用债供需两旺，主要需求来自银行理财资金，且这部分资金偏好高等级信用债，预计高等级信用债行情应该还会延续一段时间”，北京一家基金交易员称。

上海一家大型券商分析师亦指出，央行重启央票及外管局加强“热钱”流入管理对短期资金面造成一定影响，预计信用债市场将面临震荡格局，尤其是低评级品种。不过久期三年左右的高评级债券则仍具备投资机会。

虽然债市监管冲击最猛烈时候或已过去，然而今日消息人士称中债登已叫停一般企业法人的丙类户买入业务则预计监管再度升级。不过分析人士普遍认为，监管升级虽然导致市场预期不稳，但则不会影响信用债市场的中期走势。

北京一家大型券商分析师表示，“规范性行为不影响整个市场的基本面和运行逻辑，也符合监管趋势。主要还是看后续经济基本面及货币政策的变动情况。

中国央行公开市场今日时隔近一年半后重启央票申报需求，释放继续合理调控流动性的意图。同时，为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外管局周日亦通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

中国银行间债市监管风暴继续升级。消息人士周三表示，中债登昨日下发通知暂停了非金融机构法人债券账户除卖出，未到期结算以及转托管之外的其他业务，这意味着一般企业法人的丙类户买入业务已被叫停。