中国债市：利率互换短端走升，受央票或重启发行消息影响

路透上海5月8日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三短端走升。公开市场或重启暂停近一年半的央票发行，令市场担忧后续资金回笼力度会加大，IRS短端盘中一度上行约5个基点(bp)，不过午后缩减至2-3个bp。

市场人士并指出，中国4月进出口超预期成长，但对此数据能否反应真实经济状况机构多持谨慎态度，未来几日将有更多经济数据发布，市场将从中寻找进一步指引，在经济弱复苏的局面没有改变前，IRS的震荡格局料将延续。

上海一券商交易员称，“央票(重启需求申报)这个事还是有点冲击，短端涨了点，长端和昨天收盘比变化不大。”

进入5月短短数日，欧洲、澳洲央行先后降息，在中国经济复苏缓慢背景下，市场多揣测中国货币政策是否也会步其后尘。不过从今日中国央行公开市场时隔近一年半后重启央票申报需求来看，包括降息在内的政策放松可能，或仅是镜花水月难成真。

上述交易员并谈到，央票可能恢复发行的消息对市场短暂冲击较为明显，但冷静过后，市场倾向认为央票发行与正回购操作相比，流动性受到的影响反而可能更小，因此IRS涨势随后有所缩窄，“央票至少比回购强，二级市场还能做回购(交易)。”

中国4月出口超预期或许有助于减轻市场对经济放缓的担忧，但仍无法打消对数据虚高的质疑。不过多数分析人士认为，热钱流入因素会一直存在，支撑出口持续改善的关键还是以美国和新兴经济体为首的海外经济弱复苏，带动需求进一步改善。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 -------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2300/3.3340 3.2300/3.3117 3.3167/3.3967 3.4133/3.5033 3.4290/3.6950 周二 3.2075/3.3100 3.2060/3.2880 3.2940/3.3720 3.4030/3.4900 3.4050/3.7075 -------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0225/0.0240 +0.0240/+0.0237 +0.0227/+0.0247 +0.0103/+0.0133 +0.0240/-0.0125

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。