中国债市：利率互换短端走升，受央票或重启发行消息影响

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透上海5月8日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三短端走升。公开市场或重启暂停近一年半的央票发行，令市场担忧后续资金回笼力度会加大，IRS短端盘中一度上行约5个基点(bp)，不过午后缩减至2-3个bp。
市场人士并指出，中国4月进出口超预期成长，但对此数据能否反应真实经济状况机构多持谨慎态度，未来几日将有更多经济数据发布，市场将从中寻找进一步指引，在经济弱复苏的局面没有改变前，IRS的震荡格局料将延续。
上海一券商交易员称，“央票(重启需求申报)这个事还是有点冲击，短端涨了点，长端和昨天收盘比变化不大。”
进入5月短短数日，欧洲、澳洲央行先后降息，在中国经济复苏缓慢背景下，市场多揣测中国货币政策是否也会步其后尘。不过从今日中国央行公开市场时隔近一年半后重启央票申报需求来看，包括降息在内的政策放松可能，或仅是镜花水月难成真。
上述交易员并谈到，央票可能恢复发行的消息对市场短暂冲击较为明显，但冷静过后，市场倾向认为央票发行与正回购操作相比，流动性受到的影响反而可能更小，因此IRS涨势随后有所缩窄，“央票至少比回购强，二级市场还能做回购(交易)。”
中国4月出口超预期或许有助于减轻市场对经济放缓的担忧，但仍无法打消对数据虚高的质疑。不过多数分析人士认为，热钱流入因素会一直存在，支撑出口持续改善的关键还是以美国和新兴经济体为首的海外经济弱复苏，带动需求进一步改善。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 -------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2300/3.3340 3.2300/3.3117 3.3167/3.3967 3.4133/3.5033 3.4290/3.6950 周二 3.2075/3.3100 3.2060/3.2880 3.2940/3.3720 3.4030/3.4900 3.4050/3.7075 -------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0225/0.0240 +0.0240/+0.0237 +0.0227/+0.0247 +0.0103/+0.0133 +0.0240/-0.0125
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主