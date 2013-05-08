《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月8日

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透北京5月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:23时,1港 元=0.79116人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为0.9%,低于上 交易日收盘的1.39%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.10 5.60 0.93 建设银行 4.85 6.58 0.93 中国银行 2.91 3.77 0.98 农业银行 2.75 3.84 0.91 招商银行 12.50 16.88 0.94 中信银行 4.40 4.52 1.23 交通银行 4.73 6.25 0.96 民生银行 10.37 10.66 1.23 中国人寿 17.11 22.30 0.97 中国平安 41.68 64.15 0.82 中国太保 19.38 29.00 0.84 中信证券 12.72 17.74 0.91 新华人寿 24.91 29.00 1.09 海通证券 10.94 11.26 1.23 华能国际 6.92 9.47 0.92 大唐发电 4.57 3.44 1.68 华电国际 4.30 4.29 1.27 中煤能源 6.78 5.95 1.44 中国神华 20.78 27.60 0.95 中国石油 8.56 10.26 1.05 兖州煤业 14.53 8.21 2.24 中国石化 6.85 8.68 1.00 上海石化 5.85 2.77 2.67 中海油服 15.84 16.46 1.22 仪征化纤 6.00 1.80 4.21 中国铝业 4.05 3.04 1.68 江西铜业 21.27 16.34 1.65 洛阳钼业 8.70 3.18 3.46 紫金矿业 3.13 2.33 1.70 马钢股份 1.90 2.06 1.17 鞍钢股份 3.34 5.05 0.84 重庆钢铁 2.73 1.18 2.92 海螺水泥 18.27 29.10 0.79 洛阳玻璃 5.17 1.74 3.76 北人股份 6.94 2.70 3.25 中联重科 7.47 8.30 1.14 金隅股份 6.69 6.52 1.30 中国国航 5.51 6.79 1.03 东方航空 3.06 3.14 1.23 南方航空 3.46 4.14 1.06 中国远洋 3.38 3.46 1.23 中海集运 2.24 2.02 1.40 中集集团 11.31 12.82 1.12 中海发展 4.22 3.55 1.50 宁沪高速 5.65 8.72 0.82 深高速 3.26 3.18 1.30 成渝高速 3.14 2.46 1.61 皖通高速 4.01 4.32 1.17 广深铁路 2.78 3.87 0.91 中国南车 4.13 5.67 0.92 中国交建 5.03 7.82 0.81 中国铁建 5.41 8.39 0.82 中国中铁 2.95 4.26 0.88 长城汽车 39.97 35.55 1.42 比亚迪 29.67 29.65 1.26 广汽集团 6.26 6.88 1.15 青岛啤酒 37.56 52.65 0.90 广州药业 37.87 27.50 1.74 新华制药 4.83 2.12 2.88 海信科龙 8.07 5.27 1.94 南京熊猫 9.28 3.42 3.43 晨鸣纸业 4.06 3.14 1.63 上海医药 12.19 15.38 1.00 中兴通讯 12.92 14.00 1.17 东方电气 12.44 12.94 1.22 潍柴动力 22.85 30.05 0.96 东北电气 2.81 1.02 3.48 广船国际 11.13 7.17 1.96 经纬纺机 9.62 5.39 2.26 昆明机床 5.30 2.20 3.05 一拖股份 8.63 6.25 1.75 北辰实业 3.02 1.96 1.95 创业环保 8.90 3.16 3.56 中国中冶 2.06 1.58 1.65 金风科技 5.63 4.63 1.54 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主