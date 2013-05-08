中国债市：短端收益率小升而长端变动不大，关注明日公开市场动向及数据发布

路透上海5月8日 - 中国银行间债市周三现券现收益率短端小升，主要受央行公开市场重启央票需求申报的消息影响；但午后该消息面影响渐趋平静，而贸易数据虽然靓丽但不乏虚高嫌疑，下午长端收益率回稳至前日收盘水平。

市场人士并指出，关注点目前在明日央票是否发行及收益率定位水平，还有陆续将公布的经济数据，以及更多债市监管动向，都将对机构判断政策走向有指导意义。

“现券收益率早上上的有点多，几乎是全线上行，但下午长端下来了。”上海一商业银行交易员称。

针对央票可能重启，数位交易员均表示，具体发行量以及收益率如何定位，非常关键，但初期应该对市场资金面影响不会很大。

“早上有点过度悲观了，初期估计央票的量也不会很大，而且个人认为央票比正回购更好，央票还可以做质押的。”华南一券商交易员称。

进入5月短短数日，欧洲、澳洲央行先后降息，在中国经济复苏缓慢背景下，市场多揣测中国货币政策是否也会步其后尘。不过从今日中国央行公开市场时隔近一年半后重启央票申报需求来看，包括降息在内的政策放松可能，或仅是镜花水月难成真。

上述券商交易员还提到，目前现券偏均衡状态，虽然今日贸易数据超预期，但很多机构质疑其有虚高嫌疑，经济复苏力度如何，还需更多数据验证，尤其是消费和投资等数据。

周四将公布4月居民消费价格指数（CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)，消费和投资等数据将于13日(下周一)公布；路透综合27家机构预测中值结果显示，4月CPI同比涨幅料微升至2.3%；PPI可能进一步扩大同比跌幅，至-2.3%，凸显需求侧面临的风险。

继前月意外高增长后，中国4月进出口增速再度超预期，在近期诸多先行指标黯淡之时为经济前景抹上一笔亮色，但围绕出口虚高的争论仍未停歇，中国经济复苏力度究竟多大尚需更多数据验证。

北京一券商交易员则认为，接下来现券走向要看政策走向何方，而经济数据，公开市场操作以及监管方面的动向，都需要密切关注。

中国银行间债市监管风暴还在继续升级。消息人士周三表示，中债登昨日下发通知暂停了非金融机构法人债券账户除卖出，未到期结算以及转托管之外的其他业务，这意味着一般企业法人的丙类户买入业务已被叫停。

剩余期限约0.86年的固息国债130002券最新成交收益率 在2.81%，上交易日末笔为2.7701%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.1143 2.9861

上日 2.3620 3.1784

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9540/2.8930

国债参考率报价 2.8125/2.7595

金融债参考率报价 3.3630/3.2940(完)

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