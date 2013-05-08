更新版 1-中国货币市场：流动性宽主要回购利率走低，央票重启需求申报影响暂不大

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
(新增收盘报价及成交量等数据)
路透北京/上海5月8日 - 中国银行间市场周三流动性宽裕不改，支撑主要回购加权利率 走低。央行公开市场重启央票需求申报引市场人士高度关注，他们认为，此举或为对冲陆续回流至银行间的央票到期资金，并应对外部经济体宽松政策引发资金流入的压力。
交易员们表示，目前看，央票需求报送重启尚未对货币市场产生太大影响，场内资金融出方力量明显胜于融入方。而更多影响还待观察明日公开市场央票是否将正式发行等后续发展。
上海一券商交易员称，“今天资金还是很宽，重启央票需求申报没什么影响，因为现在的交易行为都是基于当天头寸的需要。”
进入5月短短数日，欧洲、澳洲央行先后降息，在中国经济复苏缓慢背景下，市场多揣测中国货币政策是否也会步其后尘。不过从今日中国央行公开市场时隔近一年半后重启央票申报需求来看，包括降息在内的政策放松可能，或仅是镜花水月难成真。
上海一银行交易员认为，欧洲和澳洲央行接连降息，结合外管局发布的外汇资金管理条例看，热钱流入的压力应该很大。
上述券商交易员补充认为，二季度后央行到期规模确实不少，且从回收流动性的角度出发，央票的效果可能更好。
为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,836.19亿元人民币，较上日的6,965.20亿元续减，其中隔夜品种成交6,085.19亿元，较上日的6,233.52亿元水平下降。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购
一天 2.1143 2.362 -24.77 6,085.19
七天 2.9861 3.1784 -19.23 410.72
14天 3.0981 3.1516 -5.35 109.39 上交所债券回购
一天 2.4100 2.3000 5.00 1,537.16
七天 2.7000 2.8000 -10.00 97.62
14天 2.8800 2.6550 22.50 11.26
回购定盘利率
隔夜 2.1300 2.3600 -23.00
七天 3.0100 3.1780 -16.80
14天 33.0600 3.1700 -11.00 shibor
隔夜 2.1100 2.3600 -25.00
七天 2.9840 3.1760 -19.20
三个月 3.8804 3.8808 -0.04 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽/丁淑琴; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主