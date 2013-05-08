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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 17:28 BJT

更新版 1-中国货币市场：流动性宽主要回购利率走低，央票重启需求申报影响暂不大

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透北京/上海5月8日 - 中国银行间市场周三流动性宽裕不改，支撑主要回购加权利率 走低。央行公开市场重启央票需求申报引市场人士高度关注，他们认为，此举或为对冲陆续回流至银行间的央票到期资金，并应对外部经济体宽松政策引发资金流入的压力。

交易员们表示，目前看，央票需求报送重启尚未对货币市场产生太大影响，场内资金融出方力量明显胜于融入方。而更多影响还待观察明日公开市场央票是否将正式发行等后续发展。

上海一券商交易员称，“今天资金还是很宽，重启央票需求申报没什么影响，因为现在的交易行为都是基于当天头寸的需要。”

进入5月短短数日，欧洲、澳洲央行先后降息，在中国经济复苏缓慢背景下，市场多揣测中国货币政策是否也会步其后尘。不过从今日中国央行公开市场时隔近一年半后重启央票申报需求来看，包括降息在内的政策放松可能，或仅是镜花水月难成真。

上海一银行交易员认为，欧洲和澳洲央行接连降息，结合外管局发布的外汇资金管理条例看，热钱流入的压力应该很大。

上述券商交易员补充认为，二季度后央行到期规模确实不少，且从回收流动性的角度出发，央票的效果可能更好。

为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,836.19亿元人民币，较上日的6,965.20亿元续减，其中隔夜品种成交6,085.19亿元，较上日的6,233.52亿元水平下降。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

一天 2.1143 2.362 -24.77 6,085.19

七天 2.9861 3.1784 -19.23 410.72

14天 3.0981 3.1516 -5.35 109.39 上交所债券回购

一天 2.4100 2.3000 5.00 1,537.16

七天 2.7000 2.8000 -10.00 97.62

14天 2.8800 2.6550 22.50 11.26

回购定盘利率

隔夜 2.1300 2.3600 -23.00

七天 3.0100 3.1780 -16.80

14天 33.0600 3.1700 -11.00 shibor

隔夜 2.1100 2.3600 -25.00

七天 2.9840 3.1760 -19.20

三个月 3.8804 3.8808 -0.04 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽/丁淑琴; 审校 杨淑祯/张喜良)
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