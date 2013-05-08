台湾汇市：台币兑美元放量收创三个半月新高，随韩元及人民币走升

* 台币随韩元及人民币走升，外资汇入扩大

* 创三个半月盘中与收盘高位，成交量明显放大

* 明日主要交投暂看29.300-29.500

路透台北5月8日 - 台币兑美元 周三收升9分，创三个半月收盘高点，成交量较上日明显扩大。交易员指出，主要受人民币与韩元持续升值的带动，且外资加大汇入动作，使得午后台币升值幅度扩大逾2角，并引发出口商恐慌性抛盘，惟终场央行照例没收过半涨幅，使得收盘价位正巧落在29.50关卡。

他们认为，韩元因北韩飞弹危机落幕，近期升值幅度不小，大概已回到朝鲜半岛危机发生前的水准。由于韩元面临日圆贬值的竞争压力，欲再向今年高点1,050挑战的机率不大。倘若韩元后续升值动能受限，台币也不易强涨。明日台币实质交投区间暂看在29.300-29.500。

“主要因韩元与股市大涨，外资保管行积极卖出(美元)。”一本地银行交易员说。

另一本地银行交易员则指出，台湾股市今日在区域市场的表现超强，主要是因为先前涨幅较国际股市落后。由于欧美日经济体都实施宽松政策，国际热钱自黄金、原物料获利撤出后，明显流向股市。台湾科技股因与美国股市连动度较高，因此较受外资青睐。

他们认为，牵动台币走势的关键仍在韩元、人民币以及台股。若上述货币持续升值，且台股看回不回，央行也不可能逆势让台币走贬，因此近期台币料继续维持缓升格局。

今天台币在台北外汇同创三个半月收盘高位及盘中高位，此前收盘高位及盘中高位分别为1月25日的29.250及1月28日的29.285。

台湾股市周三收高1.3%，创逾21个月收盘高点，表现优于多数亚洲其他市场。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资今日在台股扩大买超至155.51亿台币，连续10个交易日买超累计761.46亿，上交易日为买超75.95亿。

今日总计台北外汇及元大外汇成交量扩大至14.31亿美元，上日为7.64亿。不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.390-29.480，上日则在29.520-29.540间。

今日美元/台币的海外无本金交割远期外汇(NDF) 各天期报价折价幅度较前日扩大，显示对台币后市看法偏升。指标台币/美元一个月期 报价盘末来到29.360左右，较上日收市价29.490明显趋升。

韩元 周三连续第四日走升，尽管韩国政府对市场的单边上扬态势发出警告，韩元仍创下两个月高位。在中国公布强劲的贸易数据之后，投资者青睐较高风险资产。

本周重要事件尚有周四英国央行宣布利率决议，周五七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)、美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.500 29.590 29.381-29.605 29.600 9.97 4.30

元太外汇经纪公司 29.390 29.518 29.382-29.499 29.499 4.34 3.34

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准