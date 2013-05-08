台湾汇市：台币兑美元放量收创三个半月新高，随韩元及人民币走升

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
* 台币随韩元及人民币走升，外资汇入扩大
* 创三个半月盘中与收盘高位，成交量明显放大
* 明日主要交投暂看29.300-29.500
路透台北5月8日 - 台币兑美元 周三收升9分，创三个半月收盘高点，成交量较上日明显扩大。交易员指出，主要受人民币与韩元持续升值的带动，且外资加大汇入动作，使得午后台币升值幅度扩大逾2角，并引发出口商恐慌性抛盘，惟终场央行照例没收过半涨幅，使得收盘价位正巧落在29.50关卡。
他们认为，韩元因北韩飞弹危机落幕，近期升值幅度不小，大概已回到朝鲜半岛危机发生前的水准。由于韩元面临日圆贬值的竞争压力，欲再向今年高点1,050挑战的机率不大。倘若韩元后续升值动能受限，台币也不易强涨。明日台币实质交投区间暂看在29.300-29.500。
“主要因韩元与股市大涨，外资保管行积极卖出(美元)。”一本地银行交易员说。
另一本地银行交易员则指出，台湾股市今日在区域市场的表现超强，主要是因为先前涨幅较国际股市落后。由于欧美日经济体都实施宽松政策，国际热钱自黄金、原物料获利撤出后，明显流向股市。台湾科技股因与美国股市连动度较高，因此较受外资青睐。
他们认为，牵动台币走势的关键仍在韩元、人民币以及台股。若上述货币持续升值，且台股看回不回，央行也不可能逆势让台币走贬，因此近期台币料继续维持缓升格局。
今天台币在台北外汇同创三个半月收盘高位及盘中高位，此前收盘高位及盘中高位分别为1月25日的29.250及1月28日的29.285。
台湾股市周三收高1.3%，创逾21个月收盘高点，表现优于多数亚洲其他市场。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资今日在台股扩大买超至155.51亿台币，连续10个交易日买超累计761.46亿，上交易日为买超75.95亿。
今日总计台北外汇及元大外汇成交量扩大至14.31亿美元，上日为7.64亿。不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.390-29.480，上日则在29.520-29.540间。
今日美元/台币的海外无本金交割远期外汇(NDF) 各天期报价折价幅度较前日扩大，显示对台币后市看法偏升。指标台币/美元一个月期 报价盘末来到29.360左右，较上日收市价29.490明显趋升。
韩元 周三连续第四日走升，尽管韩国政府对市场的单边上扬态势发出警告，韩元仍创下两个月高位。在中国公布强劲的贸易数据之后，投资者青睐较高风险资产。
本周重要事件尚有周四英国央行宣布利率决议，周五七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)、美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话。
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环球经济新闻请见
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.500 29.590 29.381-29.605 29.600 9.97 4.30
元太外汇经纪公司 29.390 29.518 29.382-29.499 29.499 4.34 3.34
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.005/0.010 美元/台币六个月期 -0.175/-0.150 -0.155/-0.125 (完)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主