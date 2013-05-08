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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 17:12 BJT

香港金融：金管局向马来西亚银行CIMB授予银行牌照，今日生效

路透香港5月8日 - 香港金融管理局(HKMA)周三宣布，金融管理专员已根据相关法例向马来西亚银行CIMB Bank Berhad授予银行牌照，今天生效。

至此，香港的持牌银行数目增至155间。

金管局的声明并称，CIMB Bank是马来西亚CIMB Group Sdn Bhd的附属公司，根据2012年7月号《银行家》杂志的资料，以一级资本计，CIMB Group是马来西亚第三大及全球第185大的银行。(完)

参看相关细节，可点选金管局网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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