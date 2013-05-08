中港股市：港股连续四日走升，内地股市脱离日内高位

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
“投资者对贸易收支数据肯定有一些怀疑，但是数据优于预期有助于提振先前被抛售的景气循环类股，”新加坡大华银行继显证券上海研究部主管Wang Ao-chao表示。
“投资者最近把资金轮流投进这些涨跌幅较大的个股，但这不代表基本面有什么大的变化。实际上我会建议客户逢低买进优质防御型类股，”他补充称。
中联重科 H股创下五个月来最佳涨幅，劲扬6.4%，因为中国工程机械工业协会发布的4月挖掘机中国销售同比为两年来首次增长。
沪综指收盘小涨，为连续第四日上升。分析师指出，尽管海外股市近期持续表现强劲，以及今日公布的中国贸易数据不错，但因经济基本面仍不明朗，A股整体交投处低位，大盘股巍然不动，只是中小盘股表现热络，难以令场外资金改变观望态度，股指难脱盘势。
沪综指 收报2,246.300点，涨10.725点或0.48%。上海A股今日成交额为812亿元人民币，昨日为788亿元。
“个股行情还可以，主要是中小盘股。但是整个大盘跌的时间长了，大家喜欢再等等看看。”长江证券分析师宋中庆指出，股指若欲重振雄风，需要成交量及大盘股的配合。但目前市场主导力量是场内存量资金，所以大盘股短期尚缺乏大幅上涨的动能。
深市创业板综指 收升2.168%，跑赢深圳综指 当日1.055%的升幅。 国际投行瑞银集团对中国A股二季度表现持乐观态度。瑞银证券中国研究部副主管、首席证券策略分析师陈李周三认为，第二季A股将探底回升，且回升目前已经开始，回升动力主要来自国内经济反弹及流动性仍相当充裕。
中国周三公布的4月外贸数据好于预期 ，中国将于周四公布居民消费价格指数(CPI) 和工业品价格指数(PPI)。之后下周一还将公布4月其他经济数据。
沪深300指数 收高0.51%，报2,542.798点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,541.8点，涨1.05%，成交681,429手。（完）
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路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主