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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 17:44 BJT

中港股市：港股连续四日走升，内地股市脱离日内高位

“投资者对贸易收支数据肯定有一些怀疑，但是数据优于预期有助于提振先前被抛售的景气循环类股，”新加坡大华银行继显证券上海研究部主管Wang Ao-chao表示。

“投资者最近把资金轮流投进这些涨跌幅较大的个股，但这不代表基本面有什么大的变化。实际上我会建议客户逢低买进优质防御型类股，”他补充称。

中联重科 H股创下五个月来最佳涨幅，劲扬6.4%，因为中国工程机械工业协会发布的4月挖掘机中国销售同比为两年来首次增长。

沪综指收盘小涨，为连续第四日上升。分析师指出，尽管海外股市近期持续表现强劲，以及今日公布的中国贸易数据不错，但因经济基本面仍不明朗，A股整体交投处低位，大盘股巍然不动，只是中小盘股表现热络，难以令场外资金改变观望态度，股指难脱盘势。

沪综指 收报2,246.300点，涨10.725点或0.48%。上海A股今日成交额为812亿元人民币，昨日为788亿元。

“个股行情还可以，主要是中小盘股。但是整个大盘跌的时间长了，大家喜欢再等等看看。”长江证券分析师宋中庆指出，股指若欲重振雄风，需要成交量及大盘股的配合。但目前市场主导力量是场内存量资金，所以大盘股短期尚缺乏大幅上涨的动能。

深市创业板综指 收升2.168%，跑赢深圳综指 当日1.055%的升幅。 　　 国际投行瑞银集团对中国A股二季度表现持乐观态度。瑞银证券中国研究部副主管、首席证券策略分析师陈李周三认为，第二季A股将探底回升，且回升目前已经开始，回升动力主要来自国内经济反弹及流动性仍相当充裕。

中国周三公布的4月外贸数据好于预期 ，中国将于周四公布居民消费价格指数(CPI) 和工业品价格指数(PPI)。之后下周一还将公布4月其他经济数据。

沪深300指数 收高0.51%，报2,542.798点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,541.8点，涨1.05%，成交681,429手。（完）

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