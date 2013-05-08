香港房地产：首季住宅市场境外及公司买家比例锐降，政府出招打压投资需求

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透香港5月8日 - 香港政府数据显示，今年首季购买住宅物业的境外个人买家和公司名义买家，分别占整体成交宗数的1.4%和2.8%，较2012年的3.9%和9.6%的比例显着萎缩，反映政府去年10月推出买家印花税后，投资需求大为减弱。
据财经事务及库务局局长陈家强在立法会回覆议员的书面回覆资料显示，今年1-3月非持有香港身份证的个人买家买入的住宅物业宗数合共270个，公司买家买入宗数为531宗。期内总体住宅交易宗数共为18,700个。
为压抑炽热的楼市，梁振英政府自去年7月上场以来多次推出楼市辣招。去年10月底政府宣在提高额外印花税税率及延长适用期至三年，并对非本地买家开征15%的买家印花税，打击投资及投机需求。今年2月，政府再加"辣招"，上倍增物业交易印花税，进一步增加购买物业的成本。
这些措施令境外买家却步，投资需求锐减，当中以豪宅市场首当其冲。今年首季， 购买价值2,000万港元以上豪宅的境外个人买家和公司名义买家，分别占整体成交宗数的3%和6.5%，较2012年分别7.4%和47.8%的比例显着为低。
于首季，400万港元以下中小型住宅的境外买家比例只占0.82%，去年全年为2.6%；公司买家比例为2%，去年全年为5.5%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主