香港房地产：首季住宅市场境外及公司买家比例锐降，政府出招打压投资需求

路透香港5月8日 - 香港政府数据显示，今年首季购买住宅物业的境外个人买家和公司名义买家，分别占整体成交宗数的1.4%和2.8%，较2012年的3.9%和9.6%的比例显着萎缩，反映政府去年10月推出买家印花税后，投资需求大为减弱。

据财经事务及库务局局长陈家强在立法会回覆议员的书面回覆资料显示，今年1-3月非持有香港身份证的个人买家买入的住宅物业宗数合共270个，公司买家买入宗数为531宗。期内总体住宅交易宗数共为18,700个。

为压抑炽热的楼市，梁振英政府自去年7月上场以来多次推出楼市辣招。去年10月底政府宣在提高额外印花税税率及延长适用期至三年，并对非本地买家开征15%的买家印花税，打击投资及投机需求。今年2月，政府再加"辣招"，上倍增物业交易印花税，进一步增加购买物业的成本。

这些措施令境外买家却步，投资需求锐减，当中以豪宅市场首当其冲。今年首季， 购买价值2,000万港元以上豪宅的境外个人买家和公司名义买家，分别占整体成交宗数的3%和6.5%，较2012年分别7.4%和47.8%的比例显着为低。