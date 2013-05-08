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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 17:52 BJT

路透基点：哈密烟墩天润风电在市场筹办13.2亿元人民币贷款--RLPC

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，哈密烟墩天润风电有限公司正在市场筹办13.2亿元人民币(2.15亿美元)15年期定期贷款，以支持当地一家风电场的建设。

中国国家开发银行新疆分行为是次贷款的牵头行。此外还有数家银行寻求参贷。

贷款利率为人行指标利率的100%，拥有两年的宽限期。

所贷资金将用于建设新疆哈密市东南部一座风电场。

哈密烟墩天润风电有限公司为北京天润新能投资有限公司的全资子公司，而后者是上市公司金风科技股份有限公司的全资子公司。(完) (编译 许娜; 审校 石冠兰)
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