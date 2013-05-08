CNH市场动态：离岸受中间价支持而创新高，但短期流动性仍吃紧

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透香港5月8日 - 中间价创新高以及中国出口强劲两两加持，香港离岸人民币即期 似乎摆脱了周一的恐慌情绪，周三汇价重拾创新高步伐。市场人士指出，目前离岸行情受着中间价引导，但本周初的剧幅波动令市场交投较为谨慎，走势料呈现区间向上。
在货币市场方面，由于周一市场买进的美元/人民币在今日交割，短期流动性特别紧张，但长期仍平稳，利率曲线明显到挂。但在人民币恢复升势后，料短钱吃紧的情况将获纾缓。
一中资行交易员说，境内流动性宽裕且人民币恢复升势，＂短钱紧缺的情况是暂时性的。＂
本地时间下午5:30时,离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报4.20/4.75%，较上日的约1.80-2.00%明显弹升。
根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报4.50%，昨日在2.00%。
交易员指出，周一市场在汇价急转直下之际惊慌回补先前的美元部位，不论中资或外资银行都有相关的交易，使得这两天的人民币需求普遍涌现，隔夜拆息水平大幅跳升，但实际流动性可能并没有那么稀缺，不乏有银行趁融入需求较大时拉高利率。
中国央行今日在公开市场重启央票需求，但目前尚无结果。市场猜测此举或为对冲陆续回流至银行间的央票到期资金，并应对外部经济体宽松政策引发资金流入的压力。今日银行间流动性宽裕不改，支撑主要回购加权利率 。
本地时间下午5:39时，离岸人民币 报6.1395,创下历史高位，上日尾盘在6.1570，盘中区间在6.1380-6.1560。
中国海关公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%，路透调查预估分别为增长10.3%和13.9%；当月贸易顺差181.6亿美元，路透调查预估中值为顺差151亿美元。
交易员们认为，受中国经济基本面和利率、汇率市场化等一系列改革政策的支撑，以及诸多外围经济体量化宽松、境外资金持续继续流入中国的影响，料人民币短期升值压力仍难以消退。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主