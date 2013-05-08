CNH市场动态：离岸受中间价支持而创新高，但短期流动性仍吃紧

路透香港5月8日 - 中间价创新高以及中国出口强劲两两加持，香港离岸人民币即期 似乎摆脱了周一的恐慌情绪，周三汇价重拾创新高步伐。市场人士指出，目前离岸行情受着中间价引导，但本周初的剧幅波动令市场交投较为谨慎，走势料呈现区间向上。

在货币市场方面，由于周一市场买进的美元/人民币在今日交割，短期流动性特别紧张，但长期仍平稳，利率曲线明显到挂。但在人民币恢复升势后，料短钱吃紧的情况将获纾缓。

一中资行交易员说，境内流动性宽裕且人民币恢复升势，＂短钱紧缺的情况是暂时性的。＂

本地时间下午5:30时,离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报4.20/4.75%，较上日的约1.80-2.00%明显弹升。

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日报4.50%，昨日在2.00%。

交易员指出，周一市场在汇价急转直下之际惊慌回补先前的美元部位，不论中资或外资银行都有相关的交易，使得这两天的人民币需求普遍涌现，隔夜拆息水平大幅跳升，但实际流动性可能并没有那么稀缺，不乏有银行趁融入需求较大时拉高利率。

中国央行今日在公开市场重启央票需求，但目前尚无结果。市场猜测此举或为对冲陆续回流至银行间的央票到期资金，并应对外部经济体宽松政策引发资金流入的压力。今日银行间流动性宽裕不改，支撑主要回购加权利率 。

本地时间下午5:39时，离岸人民币 报6.1395,创下历史高位，上日尾盘在6.1570，盘中区间在6.1380-6.1560。

中国海关公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%，路透调查预估分别为增长10.3%和13.9%；当月贸易顺差181.6亿美元，路透调查预估中值为顺差151亿美元。

交易员们认为，受中国经济基本面和利率、汇率市场化等一系列改革政策的支撑，以及诸多外围经济体量化宽松、境外资金持续继续流入中国的影响，料人民币短期升值压力仍难以消退。(完)

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