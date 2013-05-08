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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 17:57 BJT

新西兰新股：Mighty River官股释出集资14亿美元，创IPO纪录

* 招股价2.50新西兰元，参考区间为2.35-2.80新西兰元

* 政府出售资产计划规模高达70亿新西兰元

* Mighty River周五在新西兰股市挂牌

* 创今年以来亚太地区第三大IPO案

路透惠灵顿5月8日 - 新西兰政府周三出售电力公司Mighty River Power Ltd的少数股权，创下集资17亿新西兰元(14亿美元)的纪录，Mighty River上市案将创下今年以来亚洲第三大首次公开上市(IPO)规模，为新西兰政府出售国家资产的重大计划揭开序幕。

新西兰政府将出售少数股权的企业名单中，有三家电力公司、一家煤矿商、及一家航空公司，Mighty River是其中第一家释出官股的电力公司。新西兰政府释股计划将在未来三至五年最高集资70亿新西兰元，协助偿债及重回预算盈余。

Mighty River最后招股价为每股2.50新西兰元。初始参考区间为2.35-2.80新西兰元。

这起IPO案规模改写新西兰最高纪录，旧纪录是1999年Contact Energy 出售60%股权，集资11亿新西兰元。

新西兰政府向散户及机构投资人出售6.86亿股Mighty River股票，相当于49%股权。Mighty River将在5月10日于新西兰股票交易所首次挂牌。

新西兰股市NZX 50指数 今年以来大涨13.5%，周三创纪录收盘高位。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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