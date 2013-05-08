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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 18:14 BJT

路透基点：台湾擎亚国际科技循环信贷案展开邀贷--RLPC

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士指出，擎亚国际科技股份有限公司进入市场筹办一笔3,000万美元一年期循环信贷。

彰化银行、大众银行(代理行)及合作金库银行为牵头行兼簿记行。

这笔循环信贷以应收帐款为抵押，由擎亚董事长担保，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。若台北银行同业美元拆借利率(TAIFX)与Libor差距超过30个基点，借款方将支付超出部份利率。

邀请银行参贷条件为：承诺500万美元以上者，获先付费用8个基点；承诺300-490万美元者，先付费用5个基点。

若动用额度低于一半，将有一笔10个基点的承诺费。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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