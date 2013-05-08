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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 18:30 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3145    1.3077     +0.52     -0.37    1.3194
 美元/日圆                      98.91     99.00     -0.09    +14.03     86.74
 欧元/日圆                     130.03    129.46     +0.44    +13.60    114.46
 美元/瑞郎                     0.9382    0.9403     -0.22     +2.48    0.9155
 英镑/美元                     1.5504    1.5484     +0.13     -4.60    1.6251
 美元/加元                     1.0048    1.0042     +0.06     +1.28    0.9921
 澳元/美元                     1.0196    1.0181     +0.15     -1.90    1.0393
 新西兰元/美                   0.8394    0.8456     -0.73     +1.34    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    100.860   100.790     +0.07    +11.91    90.130
 新西兰元/日                   83.020    83.710     -0.82    -41.05   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.39    153.29     +0.07     +8.93    140.82
 澳元/新西兰                   1.2144    1.2031     +0.94     -3.16    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
  
 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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