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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 18:30 BJT

路透基点：蛟河市团山子水电贷款案利率为人行利率的100%--RLPC

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，蛟河市团山子水电有限公司3亿元人民币(4,900万美元)18年期贷款利率为人行指标利率的100%。

一名消息人士称，有数家银行在申请内部信贷许可参贷。

贷款案定于本月底签署。

此前报导，中国银行吉林分行为牵头行。

所贷资金将用于吉林省蛟河市团山子村的一个水电项目。

此项目于去年8月开工建设，计划在2015年8月完工。(完) (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
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