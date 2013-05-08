重温稿-台湾货币市场:短率贴近低位，下周发票量增加令短票利率蠢动

* 银行间资金偏滥

* 期初负数操作难

* 下周发票量增加

* 短票利率蠢动

记者 詹静宜

路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周三贴近低位。资金调度人士认为，本提存期初银行端资金明显偏滥，然央行冲销力道偏弱，令隔夜拆款加权平均利率 昨收至六个月低位；随着下周短票发票量增加，长期供不应求的短票利率已蠢蠢欲动。

银行端交易员指出，提存期初银行间青睐负数操作，但资金苦无去化管道，期待下周发票量增加，将可去化部份银行间短票需求，本提存期上旬的负数操作才会扩大。

银行间隔夜拆款加权平均利率周二收报0.384%，触及2012年11月5日(当时亦为0.384%)以来的低位。

“想做负数，但做不出来!”一位本地大型金控旗下银行交易员说。

市场人士指出，目前央行的政策焦点关注在稳定汇市，对货市少了关爱眼神，央行持续维持适度宽松政策，央行每日存单发行量顶多跟到期存单量持平，对银行间资金去化帮助有限。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.384%。今日区间在0.295-0.405%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.370-0.425%，上日在0.37-0.43%。

**下周发票量增加**

在短票市场方面，一大型票券商表示，今天发票量算是本周的最低位，明、后两天发票量便回温，目前初估下周发票量将较本周增加30-50%，不排除下周短票利率有机会向下测试。

票券业者认为，目前发票量少，难以有效去化银行端资金需求，长期处于供过于求的状况，令短票利率略有走跌的压力，但因发票量能不振，较难跟银行端议价，若下周银行端资金仍偏滥有待去化的话，随着企业缴税资金需求提振发票量，届时料可藉机调降短票利率。

大型金融机构交易员则称，短期内短票利率应会暂且维持在既有区间，主要原因在于现有票量仍偏少，已向票券商反应若要调低利率就要求多给点票量，但票券商也拿不出来。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%；30天短票利率主要成交主要在0.70%，少数成交在0.69%，大致与上日相似。法人端30天短票利率主交投在0.70%，少数成交在0.69%及0.71%，与上日相仿。

台湾央行今日共发行1,646亿台币存单，若相较存单到期金额1,639亿，存单发行余额增7亿。 周四央行存单到期金额4,164.25亿台币，周五为799.15亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负100亿台币，累计超额准备为613亿台币，加计前期1%的超额准备为1,444亿台币。

**RP利率稳在低位**

公债与公司债附买回(RP)成交利率周三持稳在近期低位。昨日银行间隔拆利率收在0.384%，跌破了近期低点，引发市场关注。惟缴税的心理因素，令RP利率下调不易，多以区间低档附近的利率成交。

一证券商资金调度人士表示，昨日隔拆利率跌破了0.385%的支撑，令人怀疑央行是否有引导短率下滑的用意。将持续关注今日的表现，若连续几日都收低，月中前公司债RP利率仍有机会下调。

另一大型票券商调度人士则称，市场资金泛滥，投信买券需求相当急切，为反应实质供需，已自周一将公债RP自0.60%附近，下调为0.57-0.60%;公司债RP则从0.68%-0.7%，调整为0.66-0.68%。

惟一大型证券商调度人士认为，月底缴税的心理因素将牵动RP利率持稳在既有区间不变，若下个月的资金状况依旧泛滥，届时就会适时反映将RP利率下调。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。