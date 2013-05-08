版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 20:08 BJT

路透基点：日盛国际租赁的20亿台币循环贷款案启动--RLPC

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾银行已启动日盛国际租赁的20亿台币(6,800万美元)三年期循环贷款案。

贷款利率较次级市场商票利率加码100个基点。

银行受邀参与以下三个层次的贷款：承贷6亿台币或以上的银行，获得22个基点的前端费用；承贷4-5.99亿台币的银行，获得12个基点的前端费用；承贷2-3.99亿台币的银行，获得5个基点的前端费用。

若动用额度不到60%，将有一笔25个基点的承诺费。

所贷资金将用于再融资和运营资本。

2012年10月，日盛国际租赁获得11亿台币的三年期循环贷款，利率较90天期次级市场商票利率加码110个基点，此外若动用额度不到60%则有25个基点的承诺费。(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐