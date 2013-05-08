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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 18:51 BJT

东南亚股市：多数创下新高，马来西亚股市则结束两连涨

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    452.65      2.52     +0.56     +6.73    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3413.02     29.86     +0.88     +7.77   3167.08
 马来西亚                           1774.00     -2.73     -0.15     +5.04   1688.95
 泰国                               1614.15     13.00     +0.81    +15.96   1391.93
 印尼                               5089.34     46.55     +0.92    +17.90   4316.69
 菲律宾                             7181.30     35.18     +0.49    +23.54   5812.73
 越南                                485.07     -0.51     -0.11    +17.24    413.73
 (完)
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