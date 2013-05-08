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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 19:04 BJT

离岸人民币：华夏沪深300ETF获准额外增加20亿元人民币RQFII额度

路透香港5月8日 - 华夏沪深300指数交易所买卖基金(ETF) 周三公布，获中国有关部门批准额外增加人民币合格境外机构投资者(RQFII)20亿元额度。

华夏沪深300 ETF的公告称，其基金经理华夏基金(香港)今天获得中国国家外汇管理局的通知，获准增加RQFII额度，因此从今天起，可用于子基金的RQFII总额为150亿元。

华夏沪深300 ETF是于去年12月向外管局申请增加RQFII额度。其港元计价的股份今天收升0.8%，报31.6港元，以人民币计价股份亦升0.6%，报25.05元人民币，均略高于估计每基金单位资产净值。

中国人民银行此前出台RQFII相关细则，明确了投资境内银行间债市、股指期等证券市场的程序及细节。这意味着年初宣布的2,000亿元额度项目，可望在近期启动，为内地证券市场注入新动力。 (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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