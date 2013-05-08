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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 19:07 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水继续受支撑，因6月供给料趋紧

路透新加坡5月8日 - 亚洲燃料油现货升水周三继续受到支撑，因西方流入亚洲的套利船货减少，市场担心6月供给将趋紧。

交易商预计来自西方的套利船货或将为约400万吨，远低于月均的475万吨。

路透数据显示，指标180-CST燃料油现货升水报每吨5.26美元，较月初所见水准高出约1.42美元。380-cst燃料油现货升水较5月2日水准上涨约0.62美元至每吨3.92美元。

即期5月/6月跨月升水今日收盘报每吨5.00美元，自上日每吨6.50美元的近12个月高点回落。

虽然有所回落，但该跨月升水仍较年初水准高出9.50美元。

路透数据显示，燃料油东方-西方的价差较4月初上涨每吨6美元至33.75美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
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