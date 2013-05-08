重温稿-《中国公开市场预测》三个月央票重启首发100亿，收益率或略高于二级

* 明日将发行100亿元三个月期央票，为近一年半来首发

* 时隔过久，同期限央票最后发行情况参考意义不强

* 参照二级水平，发行收益率预期在2.8%-2.9%居多

路透上海5月8日 - 在时隔近一年半后，中国央行周四将重启央票发行。对于明日将招标的100亿元人民币三个月期央票，交易员称，因空窗期太久，最近一次发行情况参考意义甚小，而应结合二级市场类似券种收益率水平，发行收益率预测区间落在2.8%-2.9%者居多。

不过也有交易员指出，从以往三个月央票发行收益率基本围绕在同期限正回购利率来看，明日央票收益率向今年唯一的一次91天正回购利率3.05%靠拢的可能性并不能排除。但该水平明显高于二级，可能引发一二级套利忧虑，或为央行所不乐见。

上海一银行交易员表示，单从投资和央行顺利发行角度，2.85%附近有望成为一个容易被认可的水平。但“其实都是央行(最终决)定的，不知道它怎么定。”

他并称，春节以后央行公开市场重启正回购操作，虽然91天期罕有现身，但唯一的一次3.05%的中标利率对同期限央票发行收益率指导作用，仍不可小视。

央行春节后重启正回购后，仅于2月21日进行了一次91天期正回购，规模100亿元，中标利率3.05%；而28天期品种同期启动后，中标利率至今一直保持在2.75%未变。

北京一银行交易员认为，如果完全参照中债到期收益率曲线以及现券成交，三个月央票发行收益率应该在2.75%附近。若一级发行收益率明显高于二级，则不利于稳定市场秩序。

“央行如果不想(央票收益率)一二级倒挂，推动一二级直接套利，就应该不发(那么高)。”该交易员指出。

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.7583%；另据债券市场中介信息，二级市场上述期限央票成交水平在2.75%-2.76%附近。

央行公开市场周二进行了550亿元28天期正回购，中标利率持平于2.75%；上周因五一假期原因，央行仅进行了一次正回购操作，300亿元的操作规模则与当周到期量持平，即未净回笼也未净投放。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天，并基本以28天品种为主。

央行公开市场此前最后一次发行央票是在2011年12月27日，当日发行了40亿元的一年期央票，参考收益率3.4875%；最后一次三个月期央票发行日为2011年12月22日，发行量10亿元，参考收益率3.1618%。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 央票发行 (周四) 100 正回购 (周二) 550

(周四) 待定 逆回购 (周二) --