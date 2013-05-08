重发-中国证券：券商创新发展和风控合规必须动态均衡--证监会副主席

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
(重发以在标题上加上“券商”)
路透北京5月8日 - 中国证监会副主席庄心一周三表示，证券行业创新发展必须持续不断地向前推进，但创新发展和风控合规必须动态均衡。各证券公司都要坚持以风控能力为拓展业务的边界线，确保风险可测、可控，始终把风险控制在其自身可承受的范围内。
他在出席2013年证券公司创新发展研讨会时发言称，必须牢牢维护风险监控和合规管理两项基础监管制度有效性，坚决守住两条底线：一是证券行业不出现普遍性、持续性的违法违规行为；二是证券公司的经营风险不外溢，不形成系统性、区域性风险。在此基础上，最大限度地放大证券公司的自主经营、自我管理空间。
“脱离了风险控制，创新发展一定会遭遇挫折，甚至导致灾难性后果，这是国内外金融市场上一个重要而普遍的深刻教训。”他说。
庄心一指出，中国证券公司身处新兴加转轨时期的公开市场，一旦发生风险溢出，极易形成“冲击波”迅速扩散，应对处理难度很大，造成的后果往往很严重。在整个创新过程中，风险防范、控制、应对体系都必须同步跟上。
他并强调，要建立健全试错容错机制，形成鼓励创新、宽容失败的机制与文化，而监管工作必须跟上行业创新发展的步伐，“既要防止因为监管过度而抑制行业创新发展的活力，又要避免因为监管缺位而导致行业创新风险的失控。”
业界普遍认为，相较中国资本市场前任证监会主席郭树清大刀阔斧式的改革，继任者肖钢作派更趋于低调和沉稳，对风险底线的把守，更胜过对创新进取的重视。
证监会主席助理张育军并在同一场合表示，要认真总结创新实践的经验和教训，扎实推进资产管理业务、债券业务、资产证券化业务、柜台市场试点以及组织创新与机构管理，务求取得创新实效。(完) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主