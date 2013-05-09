中国公开市场：今日进行370亿正回购，本周将净投放840亿

路透上海5月9日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日将进行370亿元人民币的正回购操作，期限28天；同时将在近一年半后重启央票发行，期限三个月，发行规模100亿元。据此计算，央行本周将净投放840亿元。

央行公开市场周二进行了550亿元28天期正回购，中标利率持平于2.75%；上周因五一假期原因，央行仅进行了一次正回购操作，300亿元的操作规模则与当周到期量持平，即未净回笼也未净投放。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至本周二，则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天，并基本以28天品种为主。

央行公开市场此前最后一次发行央票是在2011年12月27日，当日发行了40亿元的一年期央票，参考收益率3.4875%；最后一次三个月期央票发行日为2011年12月22日，发行量10亿元，参考收益率3.1618%。(完)

**央行公开市场相关报导