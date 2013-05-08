版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 20:51 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差攀升至四日高位，受中国需求支撑

路透新加坡5月8日 - 亚洲航煤裂解价差周三攀升至四日高位，业内消息人士称因中国航煤需求增加。

路透数据显示，6月航煤裂解价差上涨0.39美元至每桶较迪拜原油升水14.99美元，为5月2日来最高。

一名贸易消息人士称，中国近期对航煤的需求有所增加，但原因无法立即获知。

业内消息人士表示，台湾台塑石化向中石油出售了6月5-15日装船的航煤船货，价格与新加坡现货报价持平。

他们并补充称，该报价较稍早一家民间炼厂出售的5月装船船货高出大约0.05-0.10美元。

汽油方面，业内消息人士称，台湾中油公司出售了6月装船的含硫10ppm的柴油船货，报价为较新加坡现货每桶升水约0.2-0.4美元。买家未知。

据接近此事的消息人士称，中油公司仍在洽谈出售含硫500ppm的柴油船货，尽管其取消了一笔6月汽油船货。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐