南非汇市：兰特受欧元涨势提振走坚，但未来走势仍受降息前景拖累

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周三走坚，受欧元走强提振。南非财长讲话强化了今年央行可能放宽政策的预期，但其影响为欧元走高所抵消。
至1550 GMT，南非兰特兑美元 上涨0.32%至9.011兰特，周二收盘报9.04。
上日兰特收低，因市场进一步预期今年南非将采取降息举措以刺激经济。
财长Pravin Gordhan周三表示，央行需要对帮助经济增长和就业保持警觉。自2009年衰退以来，南非经济成长和就业的复苏一直步履维艰。
“国内外对南非央行放宽货币政策的压力日渐上升，”Tradition Analytics在市场报告中说。
“短期而言，目前的评论声音似乎倾向于兰特小幅贬值。”
固定收益市场，2015年到期公债收益率 跌2个基点报5.06%，但2026到期的较长期债券收益率 升2个基点至6.745%。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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