南非汇市：兰特受欧元涨势提振走坚，但未来走势仍受降息前景拖累

路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周三走坚，受欧元走强提振。南非财长讲话强化了今年央行可能放宽政策的预期，但其影响为欧元走高所抵消。

至1550 GMT，南非兰特兑美元 上涨0.32%至9.011兰特，周二收盘报9.04。

上日兰特收低，因市场进一步预期今年南非将采取降息举措以刺激经济。

财长Pravin Gordhan周三表示，央行需要对帮助经济增长和就业保持警觉。自2009年衰退以来，南非经济成长和就业的复苏一直步履维艰。

“国内外对南非央行放宽货币政策的压力日渐上升，”Tradition Analytics在市场报告中说。

“短期而言，目前的评论声音似乎倾向于兰特小幅贬值。”

固定收益市场，2015年到期公债收益率 跌2个基点报5.06%，但2026到期的较长期债券收益率 升2个基点至6.745%。(完)