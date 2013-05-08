拉美汇市：巴西雷亚尔受全球风险偏好支撑走高，墨西哥披索因调高评级而上涨

墨西哥披索/美元 收复所有失地，突破12披索大关，此前惠誉将该国长期债信评级上调至BBB+，因预期该国将通过关键的结构性改革计划。

巴西雷亚尔 涨0.22%报2.0023雷亚尔，之前德国工业生产数据和中国贸易数据令人鼓舞，提振投资者的风险偏好。

对于美元资金持续流入巴西的预期也支撑了雷亚尔的涨势。周三稍早，巴西央行公布的数据显示，4月巴西资本净流入达35亿美元，5月前三天资本净流入已达到7.35亿美元。(完)