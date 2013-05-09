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市场报道 | 2013年 5月 9日 星期四 08:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月9日-5月16日****

路透5月9日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
     
    *5月6日当周

 5月9日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)                5月4日当周        33.5        32.4
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      34.225
          美国续请失业金人数(万人)                   4月27日当周       302.0       301.9
 1230     加拿大新屋价格指数                                 3月       +0.1%       +0.2%
 1400     美国趸售(批发)库存                                 3月       +0.3%       -0.3%
          美国趸售销售                                                 +0.1%       +1.7%
 --       美国ICSC连锁店销售                                 4月          --       +1.6%
                    
 5月10日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     加拿大就业岗位(万个)                               4月    增加1.50    减少5.45
          加拿大失业率                                                  7.2%        7.2%
          加拿大全职就业人数(万人)                                        --     减少5.4
          加拿大兼职就业人数(万人)                                        --    减少0.04
          加拿大就业参与率                                            66.70%      66.60%
 1430     美国ECRI一周领先指标                        5月3日当周          --       130.6
 1800     美国联邦预算(亿美元)                               4月   盈余1,065   赤字1,070
        
    * 5月13日当周 
    
 5月13日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国零售销售(较前月)                               4月       +0.1%       -0.4%
          美国扣除汽车的零售销售(较前月)                               +0.1%       -0.4%
 1400     美国企业库存(较前月)                               3月       +0.3%       +0.1%
    
 5月14日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1130     美国NFIB小型企业信心指数                           4月          --       89.50
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月11日当周          --       -1.0%
 1230     美国进口物价(较前月)                               4月       -0.2%       -0.5%
          美国出口物价(较前月)                                         -0.1%       -0.4%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月11日当周          --       +2.3%
        
 5月15日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           5月10日当周          --       945.5
          美国再融资指数                                                  --     5,229.7
 1230     美国纽约联邦储备银行制造业指数                     5月        4.75        3.05
 1230     加拿大制造业销售                                   3月          --       +2.6%
 1230     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    4月       -0.3%       -0.6%
          美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                             --       +1.1%
          美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月)                          +0.1%       +0.2%
          美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期)                         --       +1.7%
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                         3月          --   净流入536
 1315     美国工业生产(较前月)                               4月       +0.1%       +0.4%
          美国产能利用率                                               78.4%       78.5%
          美国制造业产出                                                持平       -0.1%
 1400     全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数               5月          43          42
        
 5月16日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    4月       -0.2%       -0.2%
          美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                          +1.4%       +1.5%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                          +0.2%       +0.1%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期)                      +1.8%       +1.9%
 1230     美国实质所得(较前月)                               4月          --       +0.5%
 1230     美国房屋开工年率(万户)                             4月        98.5       103.6
          美国建筑许可年率(万户)                                        95.0        90.7
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               5月11日当周          --          --
          美国初请失业金人数四周均质(万人)                                --          --
          美国续请失业金人数(万人)                    5月4日当周          --          --
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                     5月       正3.0       正1.3
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                        4月          --       +0.1%
    （完）

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