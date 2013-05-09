美国与加拿大经济指标预测--5月9日-5月16日****

路透5月9日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： *5月6日当周 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月4日当周 33.5 32.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.225 美国续请失业金人数(万人) 4月27日当周 302.0 301.9 1230 加拿大新屋价格指数 3月 +0.1% +0.2% 1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.3% -0.3% 美国趸售销售 +0.1% +1.7% -- 美国ICSC连锁店销售 4月 -- +1.6% 5月10日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大就业岗位(万个) 4月 增加1.50 减少5.45 加拿大失业率 7.2% 7.2% 加拿大全职就业人数(万人) -- 减少5.4 加拿大兼职就业人数(万人) -- 减少0.04 加拿大就业参与率 66.70% 66.60% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月3日当周 -- 130.6 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余1,065 赤字1,070 * 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.1% -0.4% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% -0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.3% +0.1% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 89.50 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月11日当周 -- -1.0% 1230 美国进口物价(较前月) 4月 -0.2% -0.5% 美国出口物价(较前月) -0.1% -0.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月11日当周 -- +2.3% 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月10日当周 -- 945.5 美国再融资指数 -- 5,229.7 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 4.75 3.05 1230 加拿大制造业销售 3月 -- +2.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.3% -0.6% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +1.1% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期) -- +1.7% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 -- 净流入536 1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.1% +0.4% 美国产能利用率 78.4% 78.5% 美国制造业产出 持平 -0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 43 42 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.4% +1.5% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 4月 -- +0.5% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 98.5 103.6 美国建筑许可年率(万户) 95.0 90.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均质(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 -- -- 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正3.0 正1.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.1% （完）