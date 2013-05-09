美国与加拿大经济指标预测--5月9日-5月16日****

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透5月9日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： *5月6日当周 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月4日当周 33.5 32.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.225 美国续请失业金人数(万人) 4月27日当周 302.0 301.9 1230 加拿大新屋价格指数 3月 +0.1% +0.2% 1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.3% -0.3% 美国趸售销售 +0.1% +1.7% -- 美国ICSC连锁店销售 4月 -- +1.6% 5月10日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大就业岗位(万个) 4月 增加1.50 减少5.45 加拿大失业率 7.2% 7.2% 加拿大全职就业人数(万人) -- 减少5.4 加拿大兼职就业人数(万人) -- 减少0.04 加拿大就业参与率 66.70% 66.60% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月3日当周 -- 130.6 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余1,065 赤字1,070 * 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.1% -0.4% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% -0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.3% +0.1% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 89.50 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月11日当周 -- -1.0% 1230 美国进口物价(较前月) 4月 -0.2% -0.5% 美国出口物价(较前月) -0.1% -0.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月11日当周 -- +2.3% 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月10日当周 -- 945.5 美国再融资指数 -- 5,229.7 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 4.75 3.05 1230 加拿大制造业销售 3月 -- +2.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.3% -0.6% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +1.1% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期) -- +1.7% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 -- 净流入536 1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.1% +0.4% 美国产能利用率 78.4% 78.5% 美国制造业产出 持平 -0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 43 42 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.4% +1.5% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 4月 -- +0.5% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 98.5 103.6 美国建筑许可年率(万户) 95.0 90.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均质(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 -- -- 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正3.0 正1.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.1% （完）
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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