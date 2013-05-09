EIA库存周报：美国上周原油库存增至纪录高位，汽油库存下滑

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透纽约5月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至历史高位，因国内产量持续增加；汽油库存则下滑。
根据EIA的数据，5月3日止当周美国原油库存达到3.955亿桶，为1982年开始记录以来的最高水准。
该周库存增加了23万桶，市场预估为190万桶。根据EIA，这是连续第二周创下纪录高位。
上周原油日进口减少56万桶至每日756万桶。整体美国石油产量则小幅增加至每日近740万桶，为1992年2月以来最高。
上周除了墨西哥湾地区，所有主要地区的库存均为增加。墨西哥湾地区的库存减少260万桶。美国石油期货交割地库欣的原油库存则减少65万桶。
汽油库存减少90万桶，但仍较上年同期水准高出近800万桶。
5月3日止当周东岸汽油库存减少逾18万桶，但仍较去年同期水准高出780万桶。
上周馏分油库存增加180万桶，东岸地区增加了210万桶。(完)
NYMEX原油 [O/N（CN] NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选