EIA库存周报：美国上周原油库存增至纪录高位，汽油库存下滑

路透纽约5月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至历史高位，因国内产量持续增加；汽油库存则下滑。

根据EIA的数据，5月3日止当周美国原油库存达到3.955亿桶，为1982年开始记录以来的最高水准。

该周库存增加了23万桶，市场预估为190万桶。根据EIA，这是连续第二周创下纪录高位。

上周原油日进口减少56万桶至每日756万桶。整体美国石油产量则小幅增加至每日近740万桶，为1992年2月以来最高。

上周除了墨西哥湾地区，所有主要地区的库存均为增加。墨西哥湾地区的库存减少260万桶。美国石油期货交割地库欣的原油库存则减少65万桶。

汽油库存减少90万桶，但仍较上年同期水准高出近800万桶。

5月3日止当周东岸汽油库存减少逾18万桶，但仍较去年同期水准高出780万桶。

上周馏分油库存增加180万桶，东岸地区增加了210万桶。(完)

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