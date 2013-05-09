香港个股：绿地集团斥资近30亿港元认购盛高置地增发股票，以实现借壳上市

路透上海5月9日 - 中国内地大型房企在香港借壳上市又现一宗.盛高置地(控股)有限公司 周三晚间宣布，当日其已与绿地控股集团签署协议，绿地控股将通过香港子公司以约30亿港元的代价认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股，交易完成后绿地控股将持有扩大股本后60%的股份。

双方还达成意向，在认购完成日期后三年内，盛高置地将成为绿地在房地产发展或投资业务方面在香港的唯一上市公司。认购完成后，盛高置地将更名为绿地香港控股有限公司。

绿地控股认购新股的价格为每股1.90港元，认购完成后其他股东还可按照合并后的股份获得每股1.275港元现金的特别股息。同时，由盛高置地持股50%的上海半岛酒店将剥离给公司现有大股东董事局主席王伟贤个人持有。在绿地认购完成后，王伟贤将成为公司第二大股东。 盛高置地4月19日停牌，停牌前最后一个交易日收盘价为每股3.820港元，考虑到每股1.275港元现金特别股息，最后交易日收市价调整为每股2.545港元。绿地控股的认购价1.90港元相对该调整后收市价折让约25.3%。

汇丰银行在本次交易中担任盛高置地独家财务顾问。

总部位于上海的绿地控股集团是未上市的国有控股多元投资企业集团，职工持股会是单一最大股东且多家国有企业投资入股,已是全球财富500强企业。主营业务包括房地产、能源及金融。去年绿地集团实现业务经营收入超过2,450亿元人民币，总资产超过2,350亿元。