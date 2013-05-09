《中国报摘》--中国证券报5月9日

* 头版头条:

--2013年证券公司创新发展研讨会周三举行。证监会副主席庄心一指出，下一步创新发展必须持续不断地向前推进，证券公司应当始终不渝地把提升核心竞争力作为一切创新活动的出发点和落脚点，创新发展和风控合规必须动态均衡，创新发展必须深化改革加强配套机制建设，监管工作必须跟上行业创新发展的步伐。

* 其他:

--中证报社评指出，对当前经济形势怎么看，决策层已有了总体判断，即“稳中有进，稳中有忧”，对经济减速的容忍度将超过市场预期。未来，调控政策或不会急于放松，经济发展不会再重复“投资+货币”驱动的老路，而是努力找寻有质量、有效益的健康增长新路径。

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署抓好当前农业生产、保障市场供应和价格平稳等工作。会议指出，抓好粮食和生猪、家禽等生产，保障市场供应。

--招商银行 宣布，现任行长马蔚华卸任总行党委书记，由田惠宇接任。这意味着，在经过相应的程序之后，田惠宇有望接任招行行长。

--民生银行 董事长董文标表示，去年许多商业银行在长三角等地区的中小企业贷款出现不良率攀升问题，但民生银行的小微企业贷款质量非常好，未来不断做大小微企业业务将是该行的发展方向。鉴于最近几年钢贸行业出现的诸多风险，该行今年将重点关注铜材行业的风险。

--保监会出台《保险公司业务范围分级管理办法》，将保险公司业务范围分为基础类业务和扩展类业务两级，同时确定了相应的市场准入和退出条件，以促进保险行业专业化、差异化发展。

--中国证券业协会会长陈共炎表示，今年证券公司创新发展应当从去年放松管制、监管推动为主，转向市场主体自主创新为主。

--交通运输部组织起草的《收费公路管理条例（修正案征求意见稿）》公开征求意见，意见首次明确经营性公路投资的合理回报率在上海银行间同业拆借利率（Shibor）基础上适当上浮确定。同时明确经营性收费公路不得超过25年。这意味着收费公路的暴利时代将终结。

--农业部、财政部等有关部门正在制定合作社的专项扶持政策，资金额度约50亿元人民币。该笔资金将用于补贴合作社的发展，涉及从生产到流通等各个环节。政策支持农业产业化龙头企业成立合作社。(完)