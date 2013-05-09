《美债周四展望》公债价格小涨，因收益率吸引买家

(内文第四至第六段新增周四公布初请失业金数据相关讯息，其余配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并而重发)

* 周四财政部将标售160亿美元30年期公债

* 周四公布最新初请失业金人数料为33.5万人

路透纽约5月8日 - 美国公债价格周三上涨，结束三日连跌，因收益率接近近期交投区间上端吸引部分买家回场。

尽管今日美国财政部标售240亿美元10年期公债需求不振，但债市仍上涨。

周四美国财政部还将标售160亿美元30年期公债，这是本周三次供应的最后一次，周二财政部发售了三年期公债。

最新的初请失业金人数数据将于周四1230公布，料将成为美国债市周四盘初的主要关注焦点。

上周公布的初请失业金人数为32.4万人，是劳动市场的一个乐观迹象，若5月4日当周数据呼应此一趋势，则可望带动美债收益率(殖利率)走升。

多位交易商表示，数据若导致美债收益率走高，则可能会让1700GMT标售的30年期公债面临价格折让。

周三盘中稍早，较长期公债收益率升至三周高位，因中国和德国的经济数据意外强劲，缓和了全球经济放缓的担忧。

但收益率上升，加上欧洲高层官员有关未来刺激措施有限的讲话，激活了对公债的买盘。

“公债收益率升至短期交投区间的上端，10年期公债收益率的交投区间在1.55-1.81%，”Wilmington Broad Market Bond Fund投资组合经理人Wilmer Stith表示，“10年期公债收益率逼近1.80%，之后市场开始改善。”

指标10年期公债 升3/32，收益率报1.771%，周二收报1.798%。30年期公债 升5/32，收益率由周二尾盘的3.02%跌至2.99%。

上周五，美国公布的就业数据优于预期，带动指标公债收益率攀升，但因对全球经济和欧洲财政困境解决办法的疑虑挥之不去，该收益率同一个月前的水准变动不大。

“在上周五美国就业报告发布前，10年期公债收益率跌至1.60%水准，” Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称。

“4月就业数据，以及对3月就业增长上修，这明显改写了上半年就业成长的局面，”Tipp表示，“你再度回到美联储何时会开始减少购债规模的问题上。”

但Tipp称，美国公债收益率反映就业数据修正题材的涨势有限。

“一方面是美国数据转强，但另一方面，从全球情势来看，日本祭出宽松货币政策，但缺乏财政刺激措施，而欧洲受制于积极的收紧财政政策，明显对经济成长不利，”他表示。

“G4的总体经济成长如此疲弱，且美国公债收益率相对日本和德国公债处于有吸引力的水准，你不得不问美债能跌多少？”Tipp表示。

美国财政部周三标售240亿美元10年期公债的能力显示10年期公债收益率适切的水准是更接近1.70%，而不是2%，他指出。

此外，尽管美国就业数据所描绘的状况较先前来得亮丽，但Tipp称“整体劳动参与率仍处于极低水准，而薪资增长仍在减速当中”，这些因素都将限制收益率的上涨走势。

Tipp补充道，美联储继续购债刺激放贷和经济活动也限制收益率大涨。

美联储周三买入36.5亿美元2019年2月至2020年4月到期的公债。

**中德数据令收益率盘初触及日高**

中国公布4月进出口增长以及德国公布3月工业生产超过预期后，美国公债收益率在盘初触及日高。

欧洲央行执委莫尔许表示，欧洲央行不会透过购买资产来补助市场后，公债收益率回落。Market News稍早报导，欧洲央行还没有购买资产支持证券的计划。

莫尔许的讲话令对欧洲央行有针对性的购债刺激计划的乐观情绪降温，部分投资人原本认为这可能有助于刺激欧元区经济。

在发售前市场交投中，交易商预计明日160亿美元30年期公债得标利率将为3.005%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (持平) 0.228

五年期公债 99-17/32 (+01/32) 0.747

10年期公债 102-01/32 (+03/32) 1.772